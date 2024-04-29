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Двоє на одного — в Одесі стався черговий скандал з військовослужбовцями

29 квітня 2024 15:35
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Двоє на одного — в Одесі стався черговий скандал з військовослужбовцями
Чоловіка силоміць заштовхали в мікроавтобус в Одесі. Фото: скриншот з відео
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одесі ставця черговий випадок примусової мобілізації, але не успішний для військовослужбовців. Двоє чоловіків у формі силою погрузили цивільного у "бусік", проте останній дуже довго чинив опір військовим та зрештою його відпустили. 

Про це Новини.LIVE дізнались від користувачів соцмереж.

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Що на відео

Двоє чоловіків у військовій формі намагались силоміць запхати цивільного чоловіка у бус . Поспостерігати за скандалом одразу зібрався натовп. В цей час чоловік кричав про допомогу та простягав руку, аби інші йому допомогли вибратися із бусу. 

"Допоможіть! Допоможіть будь ласка! в мене дитина вдома!" — кричав цивільний. 

Проте військові не відпускали свою "жертву" та стримували чоловіка за тіло й за ноги. Врешті-решт, цивільному вдалось вибратися з "обіймів" військовослужбовців. 

Закон про мобілізацію

Ми повідомляли, що Володимир Зеленський підписав законопроєкт про мобілізацію, що викликав значний резонанс у суспільстві.  Тож усі громадяни, які перебувають на військовому обліку, матимуть 60 днів для того, щоб уточнити свої дані в ТЦК. Інакше чоловікам загрожують великі штрафи.

Зокрема, новий закон про мобілізацію містить безліч правок та змін для військовозобов'язаних. Протягом двох тижнів принцип його роботи стане більш зрозумілим після впровадження Кабміном норм щодо бронювання та відстрочки. Про те, що у собі приховує цей закон, журналісти Новини.LIVE дізналися в одеського юриста Олексія Шалару.

Скандали з ТЦК в Одесі

Ми раніше писали, що в одному із спальних районів Одеси люди у військовій формі зупинили автомобіль. За кермом опинився співробітник одного з охоронних агентств, а пасажир — поліцейський. Незважаючи на надані документи, водія намагалися витягнути з машини.

Додамо, в Одесі не вщухають скандали з ТЦК у громадському транспорті. Минулого тижня під час чергового рейду військових цивільного намагались вивести силою з тролейбуса після того, як він надав усі документи перевіряючим..

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