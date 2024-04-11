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Хотіли забрати, хоча бачили документи — в Одесі стався черговий скандал з ТЦК

11 квітня 2024 15:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Хотіли забрати, хоча бачили документи — в Одесі стався черговий скандал з ТЦК
Співпробітник ТЦК у громадському транспорті в Одесі. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одесі не вщухають скандали з ТЦК у громадському транспорті. Сьогодні під час чергового рейду військових цивільного намагались вивести силою з тролейбусу після того, як він надав усі документи перевіряючим.

Про це повідомляють користувачі соцмереж. 
 

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Деталі конфлікту

Працівники ТЦК та СП влаштували перевірку документів пасажирів у міському тролейбусі. Так, один з цивільних надав усе необхідне чоловікам у формі, проте військові все одно просили його вийти. На це обурилась жінка і почала захищати призовника.

"Вам показала людина свої документи. Чого ви до нього причепились?" — сказала вона. 

Законність рейдів ТЦК

Нагадаємо, за словами одеського правозахисника Ігоря Шаврова, у кожному випадку рейдів ТЦК слід залучати правоохоронні органи, а саме державне бюро розслідувань. Правник підкреслює, що затримання та позбавлення волі без рішення суду порушує конституційні права громадян і не може бути виправданим. Крім того, він наголошує на тому, що ідентифікація представників ТЦК у таких ситуаціях може бути надзвичайно складною, що порушує ще більше питань щодо законності їхніх дій.

Інші скандали з ТЦК в Одесі

Нагадаємо, що в Одесі на зупинці транспорту знов стояли декілька військових, а коли один із пасажирів вирішив це зняти, виник конфлікт. Попри невдоволення громадян, чоловіка вирішили просто "дістати" із маршрутки та змусили припинити відеознімання.

Раніше ми писали, що на Одещині минулого тижня стався черговий скандал: чоловіки у військовій формі "запакували" 14-річного хлопця у мікроавтобус. Пізніше вони дізналися про його вік та відпустили.

Також ми повідомляли, що ранок вихідного дня в Одесі знову почався з рейдів ТЦК у громадському транспорті. В одній із маршруток люди у військовій формі просили чоловіка призовного віку вийти з ними для уточнення даних, та він відмовився, аргументуючи тим, що він багатодітний батько.

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транспорт
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військовий призов
Одеська ОДА
Новини Одеси
мобілізація
ТЦК та СП
військовозобов'язані

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