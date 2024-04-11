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Хотели забрать, хотя видели документы — в Одессе произошел очередной скандал с ТЦК

11 апреля 2024 15:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Хотели забрать, хотя видели документы — в Одессе произошел очередной скандал с ТЦК
Сотрудник ТЦК в общественном транспорте в Одессе. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одессе не утихают скандалы с ТЦК в общественном транспорте. Сегодня во время очередного военного рейда гражданского пытались вывести силой из троллейбуса после того, как он предоставил все документы проверяющим.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

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Детали конфликта

Сотрудники ТЦК и СП устроили проверку документов пассажиров в городском троллейбусе. Так, один из гражданских предоставил все необходимое мужчинам в форме, однако военные все равно просили его выйти. На это возмутилась женщина и принялась защищать призывника.

"Вам показал человек свои документы. Чего вы к нему прицепились?" – сказала она.

Законность рейдов ТЦК

Напомним, по словам одесского правозащитника Игоря Шаврова, в любом случае рейдов ТЦК следует привлекать правоохранительные органы, а именно государственное бюро расследований. Юрист подчеркивает, что задержание и лишение свободы без решения суда нарушает конституционные права граждан и не может быть оправданным. Кроме того, он отмечает, что идентификация представителей ТЦК в таких ситуациях может быть чрезвычайно сложной, что поднимает еще больше вопросов о законности их действий.

Другие скандалы с ТЦК в Одессе

Напомним, что в Одессе на остановке транспорта снова стояли несколько военных, а когда один из пассажиров решил это снять, возник конфликт. Несмотря на недовольство граждан, мужчину решили просто "достать" из маршрутки и заставили прекратить видеосъемку.

Ранее мы писали, что в Одесской области на прошлой неделе произошел очередной скандал: мужчины в военной форме "упаковали" 14-летнего парня в микроавтобус. Позже они узнали о его возрасте и отпустили.

Также мы сообщали, что утро выходного дня в Одессе снова началось с рейдов ТЦК в общественном транспорте. В одной из маршруток люди в военной форме просили мужчину призывного возраста выйти с ними для уточнения данных, но он отказался, аргументируя тем, что он многодетный отец.

Одесса
транспорт
Одесская область
военный призыв
Одесская ОГА
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мобилизация
ТЦК и СП
военнообязанные

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