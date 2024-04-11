Хотели забрать, хотя видели документы — в Одессе произошел очередной скандал с ТЦК
В Одессе не утихают скандалы с ТЦК в общественном транспорте. Сегодня во время очередного военного рейда гражданского пытались вывести силой из троллейбуса после того, как он предоставил все документы проверяющим.
Об этом сообщают пользователи соцсетей.
Детали конфликта
Сотрудники ТЦК и СП устроили проверку документов пассажиров в городском троллейбусе. Так, один из гражданских предоставил все необходимое мужчинам в форме, однако военные все равно просили его выйти. На это возмутилась женщина и принялась защищать призывника.
"Вам показал человек свои документы. Чего вы к нему прицепились?" – сказала она.
Законность рейдов ТЦК
Напомним, по словам одесского правозащитника Игоря Шаврова, в любом случае рейдов ТЦК следует привлекать правоохранительные органы, а именно государственное бюро расследований. Юрист подчеркивает, что задержание и лишение свободы без решения суда нарушает конституционные права граждан и не может быть оправданным. Кроме того, он отмечает, что идентификация представителей ТЦК в таких ситуациях может быть чрезвычайно сложной, что поднимает еще больше вопросов о законности их действий.
Другие скандалы с ТЦК в Одессе
Напомним, что в Одессе на остановке транспорта снова стояли несколько военных, а когда один из пассажиров решил это снять, возник конфликт. Несмотря на недовольство граждан, мужчину решили просто "достать" из маршрутки и заставили прекратить видеосъемку.
Ранее мы писали, что в Одесской области на прошлой неделе произошел очередной скандал: мужчины в военной форме "упаковали" 14-летнего парня в микроавтобус. Позже они узнали о его возрасте и отпустили.
Также мы сообщали, что утро выходного дня в Одессе снова началось с рейдов ТЦК в общественном транспорте. В одной из маршруток люди в военной форме просили мужчину призывного возраста выйти с ними для уточнения данных, но он отказался, аргументируя тем, что он многодетный отец.
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