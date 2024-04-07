Вертався пішки сім кілометрів — на Одещині місцеві стверджують, що ТЦК забрали підлітка

Соцслужби з потерпілим підлітком. Фото: БІ

На Одещині днями стався черговий скандал: чоловіки у військовій формі "запакували" 14-річного хлопця у мікроавтобус.Пізніше вони дізналися його вік та відпустили.

Про це пише місцеве видання "Бессарабія Інформ" з посиланням на начальницю відділу соціального захисту населення Суворовської селищної ради Оксану Терзі.

Читайте також:

Запхали у бус підлітка: деталі інциденту

За інформацією видання, подія сталася в Ізмаїльському районі у селі Приозерне. Там, четверо чоловіків у зеленій формі, ймовірно військовій, з автоматами без розмов "запакували" підлітка у білий бус невідомої марки. Далі вони повезли його у напрямку у села Червоний Яр, що належить до Кілійської територіальної громади. Після того, як нападники дізналися вік хлопчини, вони відпустили його на трасі. Звідти хлопець йшов пішки майже сім кілометрів. Наразі офіційних коментарів щодо інциденту немає.

Рейди ТЦК в Одесі й області

Нагадаємо, ранок суботи в Одесі знову почався з рейдів ТЦК у громадському транспорті. В одній із маршруток люди у військовій формі просили чоловіка призовного віку вийти з ними для уточнення даних та він відмовився, аргументуючи тим, що він багатодітний батько.

Також ми повідомляли, що в Одесі сталася бійка між чоловіками призовного віку та представниками військових. Під час інциденту люди у військовій формі намагалися забрати мобільний телефон в учасника сварки, а також облили обличчя іншого чоловіка з газового балончика. Проте потерпілий пізніше, відзнявши відео, заявив, що не має претензій до військових і навіть висловив бажання служити у Збройних силах України.

Законність рейдів ТЦК

Нагадаємо, за словами одеського правозахисника, у кожному випадку рейдів ТЦК слід залучати правоохоронні органи, а саме державне бюро розслідувань. Правник підкреслює, що затримання та позбавлення волі без рішення суду порушує конституційні права громадян і не може бути виправданим. Крім того, він наголошує на тому, що ідентифікація представників ТЦК у таких ситуаціях може бути надзвичайно складною, що порушує ще більше питань щодо законності їхніх дій.