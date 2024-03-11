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Залили газом та завантажили в авто — в мережі з'явилося відео сутички за участю військових в Одесі

11 березня 2024 17:35
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Залили газом та завантажили в авто — в мережі з'явилося відео сутички за участю військових в Одесі
Чоловік у вйськовій формі застосовує газовий балончик. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одесі сталася чергова сварка між чоловіками призовного віку та військовими. Під час інциденту військові намагалися розбити мобільний телефон одного з чоловіків та залили обличчя другого з газового балончика.

Про це Новини.LIVE дізналися від користувачів соцмереж.

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Деталі скандалу

На відео видно, що між чоловіком у військовій формі та двома цивільними сталася сутичка. За робочим одягом одного з військовозобов'язаних можна сказати, що це працівник будівельної компанії  Hi-Raise Constructions.

Військові штовхали цивільних, а коли один з товаришів вирішив дістати мобільний телефон,  чоловіки у формі вдарили його по руках, намагаючись вибити техніку з рук. Пізніше один з двох цивільних чоловіків зник з кадру, а працівника будівельної компанії  силоміць завантажили до автівки.

Скандали з працівниками ТЦК та СП на Одещині

Нагадаємо, що в Одесі працівники територіального центру комплектування відключили світло військовозобов'язаному, аби спіймати його. Коли чоловік вийшов перевірити щиток, військові накинулись на нього та вивели з під'їзду.  

Також ми писали, в одному з населених пунктів Одеської області місцеві жінки почали кричати на працівників ТЦК. Вони були обурені тим, що військові влаштовують рейди та забирають чоловіків на фронт.

Одеса
скандал
конфлікт
Одеська область
військовий призов
військові
Новини Одеси
ТЦК та СП
військовозобов'язані

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