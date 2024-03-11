Залили газом та завантажили в авто — в мережі з'явилося відео сутички за участю військових в Одесі

Чоловік у вйськовій формі застосовує газовий балончик. Фото: скриншот

В Одесі сталася чергова сварка між чоловіками призовного віку та військовими. Під час інциденту військові намагалися розбити мобільний телефон одного з чоловіків та залили обличчя другого з газового балончика.

Про це Новини.LIVE дізналися від користувачів соцмереж.

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Деталі скандалу

На відео видно, що між чоловіком у військовій формі та двома цивільними сталася сутичка. За робочим одягом одного з військовозобов'язаних можна сказати, що це працівник будівельної компанії Hi-Raise Constructions.



Військові штовхали цивільних, а коли один з товаришів вирішив дістати мобільний телефон, чоловіки у формі вдарили його по руках, намагаючись вибити техніку з рук. Пізніше один з двох цивільних чоловіків зник з кадру, а працівника будівельної компанії силоміць завантажили до автівки.

Скандали з працівниками ТЦК та СП на Одещині

Нагадаємо, що в Одесі працівники територіального центру комплектування відключили світло військовозобов'язаному, аби спіймати його. Коли чоловік вийшов перевірити щиток, військові накинулись на нього та вивели з під'їзду.

Також ми писали, в одному з населених пунктів Одеської області місцеві жінки почали кричати на працівників ТЦК. Вони були обурені тим, що військові влаштовують рейди та забирають чоловіків на фронт.