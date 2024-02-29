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В Одеській області жінки захищали військовозобов'язаних від ТЦК

29 лютого 2024 13:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одеській області жінки захищали військовозобов'язаних від ТЦК
Скандал жінок з працівниками ТЦК. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В одному з населених пунктів Одеської області місцеві жінки почали кричати на працівників ТЦК. Вони були обурені тим, що військові влаштовують рейди та забирають чоловіків на фронт.

Про це Новини.LIVE дізналися від користувачів соцмереж.
 

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Деталі скандалу

В Білгород-Дністровському районі група працівників ТЦК стояла в людному місці й до них підійшли жінки із запитанням, на якій підставі вони перевіряють документи.

"Навіщо ви забираєте хлопців? Це ви тут сидите, а ви йдіть на нульові позиції, замість того, аби тут забирати хлопців. Вже всіх забрали", —  обурювалися жінки.

Чоловіки у формі ніяк не відреагували на невдоволення місцевих жительок. Вони продовжили чергувати містом.

Інші скандали з ТЦК на Одещині

Нагадаємо, вчора в Одесі чоловіки у військовій формі увійшли до тролейбуса та почали вимагати від цивільного надати військовий квиток. Однак той не погоджувався та вимагав показати йому їхні документи. Пасажири стали на бік чоловіка та намагалися вигнати співробітників ТЦК.

Також ми писали, в Одесі стався черговий конфлікт цивільних з працівниками ТЦК. В мережу потрапило два відео, на одному з них жінка відбивала чоловіка від військових своєю сумкою. А на другому суперечка переросла до застосування сльозогінного газу.

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