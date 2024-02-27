Ось так у нас в армію забирають, — черговий скандал з ТЦК в Одесі

Конфлікт між цивільними та військовими. Фото: скриншот

В Одесі ранок знову почався з конфліктів з ТЦК. Так, на одному з них жінка відбивала чоловіка від військових своєю сумкою. А в другому суперечка переросла до впровадження сльозогінного газу.

Про це Новини.LIVE дізнались від користувачів соц.мереж.

Захищала від ТЦК

Військові хотіли дати повістку чоловіку та почали підзивати його до себе. Жінка намагалась "відбити" призовника та вдарила військових пакунками, аби не допустити їх до свого супутника.

Провокував військових

Другий конфлікт виник на тому самому місці. Після сперечання з працівниками ТЦК, чоловік побіг протилежному напрямку від військових, провокуючи їх. Люди у формі почали слідувати за ним. Видно, як цивільний схопив з землі щось важке, проте на цю дію одразу отримав струмінь сльозогінної речовини в обличчя від військового. Знешкодивши чоловіка, військові групою повели його до автомобілю.

Інші скандали ТЦК в Одесі

Нагадаємо, що в Одесі був черговий рейд ТЦК у громадському транспорті. Людей у формі взагалі не пустили до одного з трамваїв, а у другому жінки криками вимагали залишити транспорт.

Також ми писали, що в Одесі вкотре під час перевірок ТЦК у громадському транспорті виник конфлікт. Чоловік призовного віку відмовився виходити з військовими з маршрутки, адже їхав на роботу.

Додамо, в Одесі виник черговий скандал з людьми у військовій формі. Водій легкового автомобіля відмовився опускати скло, внаслідок чого йому розбили вікно. У машині на цей момент перебували діти.