Вот так у нас в армию забирают — очередной скандал с ТЦК в Одессе

Конфликт между гражданскими и военными. Фото: скриншот

В Одессе утро снова началось с конфликтов с ТЦК. Таким образом, на одном из них женщина отбивала мужчину от военных своей сумкой. А во втором спор перерос до использования слезоточивого газа.

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Защищала от ТЦК

Военные хотели дать повестку мужу и начали подзывать к себе. Женщина пыталась "отбить" призывника и ударила военных сумками, чтобы не подпустить их к своему спутнику.

Провоцировал военных

Второй конфликт возник на том же месте. После спора с работниками ТЦК мужчина побежал в обратном направлении от военных, провоцируя их. Люди в форме стали следовать за ним. Видно, как гражданский схватил с земли что-то тяжелое, однако на это действие сразу получил струю слезоточивого вещества в лицо от военного. Обезвредив мужчину, военные группой повели его к автомобилю.

Другие скандалы ТЦК в Одессе

Напомним, что в Одессе прошел очередной рейд ТЦК в общественном транспорте. Людей в форме вообще не пустили в один из трамваев, а в другом женщины криками требовали покинуть транспорт.

Также мы писали, что в Одессе в очередной раз во время проверок ТЦК в общественном транспорте возник конфликт. Мужчина призывного возраста отказался выходить с военными из маршрутки, ведь ехал на работу.

Добавим, что в Одессе возник очередной скандал с людьми в военной форме. Водитель легкового автомобиля отказался опускать стекло, в результате чего ему разбили окно. В машине в этот момент находились дети.