Я зятя поховала під Бахмутом, а ти тут стоїш, — скандал в одеському трамваї з ТЦК

Працівників ТЦК люди не пустили в маршрутку. Фото: скриншот

Ранок в Одесі розпочався з рейдів ТЦК у громадському транспорті та скандалів. Так людей у формі взагалі не пустили до одного з трамваїв, а у другому жінки криками вимагали залишити транспорт.

Про це Новини.LIVE дізналися від користувачів соцмереж.

Нехай депутати служать

На зупинці трамвая у вагон зайшов представник ТЦК і зажадав подати документи військовозобов'язаних чоловіків. Ось тільки пройти далі середини салону чоловікові не вдалося — шлях йому перегородила жінка з вимогою покинути салон. Вибухнув скандал, одеситку підтримали й інші пасажири. Люди порадили піти видавати повістки депутатам та чиновникам, а нетим, хто їздить у громадському транспорті.



"У мене син вісім років служить. Я зятя поховала під Бахмутом. А ти тут стоїш. Виходь давай!", — заявила жінка.

На зупинці

Ще один конфлікт із представниками ТЦК стався трохи пізніше – чоловіка у військовій формі просто не пустили до трамвая. На відео видно, що вагон був заповнений, а представник ТЦК зажадав усіх чоловіків вийти та подав посвідчення. Однак ніхто не поспішав залишати вагон, а посвідчення, яке було представлене, відштовхнули від себе. Військові спробували витягнути чоловіка надвір, але інші пасажири цього не дали зробити. Після чого люди стали кричати водієві, щоб він зачинив двері і рухався далі маршрутом.

Скандали ТЦК в Одесі

Ми писали, в Одесі вкотри проходили перевірки ТЦК у громадському транспорті. Чоловік призовного віку відмовився виходити з військовими з маршрутки, адже їхав на роботу.

Додамо, в Одесі виник черговий скандал з людьми у військовій формі. Водій легкового автомобіля відмовився опускати скло, внаслідок чого йому розбили вікно. У машині на цей момент перебували діти.