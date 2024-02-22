Я зятя похоронила под Бахмутом, а ты здесь стоишь, — скандал в одесском трамвае из ТЦК

Работников ТЦК люди не пустили в маршрутку. Фото: скриншот

Утро в Одессе началось с рейдов ТЦК по общественному транспорту и скандалам. Так людей в форме вообще не пустили в один из трамваев, а в другом женщины криками требовали покинуть транспорт.

Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.

Пусть депутаты служат

На остановке трамвая в вагон вошел представитель ТЦК и потребовал подать документы военнообязанных мужчин. Вот только пройти дальше середины салона мужчине не удалось – путь ему преградила женщина с требованием покинуть салон. Разразился скандал, одесситку поддержали и другие пассажиры. Люди посоветовали пойти выдавать повестки депутатам и чиновникам, а тем, кто ездит по общественному транспорту.



"У меня сын восемь лет служит. Я зятя похоронила под Бахмутом. А ты здесь стоишь. Выходи давай! ", — заявила женщина.

На остановке

Еще один конфликт с представителями ТЦК произошел чуть позже – мужчину в военной форме просто не пустили в трамвай. На видео видно, что вагон был заполнен, а представитель ТЦК потребовал всех мужчин выйти и подал удостоверение. Однако никто не спешил покидать вагон, а представленное удостоверение оттолкнули от себя. Военные попытались вытащить мужчину во двор, но другие пассажиры этого не дали сделать. После чего люди стали кричать водителю, чтобы он захлопнул дверь и двигался дальше по маршруту.

Скандалы ТЦК в Одессе

Мы писали, в Одессе проходили проверки ТЦК в общественном транспорте. Муж призывного возраста отказался выходить с военными из маршрутки, ведь ехал на работу.

Добавим, что в Одессе возник очередной скандал с людьми в военной форме. Водитель легкового автомобиля отказался опускать стекло, в результате чего ему разбили окно. В машине в этот момент находились дети.