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В Одесской области женщины защищали военнообязанных от ТЦК

29 февраля 2024 13:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одесской области женщины защищали военнообязанных от ТЦК
Скандал женщин с работниками ТЦК. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В одном из населенных пунктов Одесской области местные женщины начали кричать на работников ТЦК. Они были возмущены тем, что военные устраивают рейды и забирают мужчин на фронт.

Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.

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Детали скандала

В Белгород-Днестровском районе группа работников ТЦК стояла в людном месте и к ним подошли женщины с вопросом, на каком основании они проверяют документы.

"Зачем вы забираете ребят? Это вы здесь сидите, а вы идите на нулевые позиции, вместо того, чтобы здесь забирать ребят. Уже всех забрали", — возмущались женщины.

Мужчины в форме никак не отреагировали на недовольство местных жительниц. Они продолжили дежурить по городу.

Другие скандалы с ТЦК в Одесской области

Напомним, вчера в Одессе мужчины в военной форме вошли в троллейбус и потребовали от гражданского предъявить военный билет. Однако он не соглашался и потребовал показать ему их документы. Пассажиры встали на сторону мужчины и пытались выгнать сотрудников ТЦК.

Также мы писали, что в Одессе произошел очередной конфликт гражданских с работниками ТЦК. В сеть попали два видео, на одном из них женщина отбивала мужчину от военных своей сумкой. А на втором спор дошел до применения слезоточивого газа.

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