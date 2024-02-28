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Скандал з ТЦК в громадському транспорті стає одеською традицією

28 лютого 2024 13:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Скандал з ТЦК в громадському транспорті стає одеською традицією
Військовий надав документ. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одесі ранок розпочався з рейдів ТЦК в громадському транспорті. Чоловіки у військовій формі увійшли до тролейбусу та почали вимагати від цивільного надати військовий квиток.

Про це Новини.LIVE дізнались від користувачів соцмереж.
 

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Подробиці скандалу

До тролейбуса №8 увійшли чоловіки у військовій формі, які назвали себе працівниками ТЦК, та вимагали від цивільного одесита надати їм документи. Натомість чоловік попросив подивитись на їхні офіційні дозволи. Окрім військових квитків військові нічого не показали та почали голосно кричати на військовозобов'язаного. Пасажири тролейбуса встали на бік чоловіка та почали його захищати.

"А ви не хаміть йому. У вас взагалі приватне підприємство, ви не маєте права", — кричала одна з пасажирок.

Врешті-решт, один з військових надав документ, в якому зазначено, що він має право здійснювати перевірку документів, проте документ служби ТЦК він так і не показав.  Чоловік не пішов з військовими, та ті покинули транспорт.

Скандали з ТЦК в Одесі

Нагадаємо, вчора вранці стався черговий конфлікт цивільних з працівниками ТЦК. В мережу потрапило два відео, на одному з них жінка відбивала чоловіка від військових своєю сумкою. А в другому суперечка переросла до застосування сльозогінного газу.

Також ми писали, що в Одесі військовослужбовець на очах у правоохоронців силою заштовхав цивільного в авто. Чоловік кликав на допомогу, гукав поліцейських, однак ті не реагували.

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