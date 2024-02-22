Поліцейські просто стяли, поки працівники ТЦК "пакували" цивільного — скандал в Одесі
Вдень в Одесі стався черговий скандальний випадок з працівниками ТЦК. Чоловіки у формі силоміць запхали цивільного в своє авто.
Про це Новини.LIVE дізналися від користувачів соцмереж.
Деталі інциденту
На відео видно, як військовослужбовець силою заштовхав цивільного в автівку. Поряд стояли працівники правоохоронних огранів, проте вони ніяк не зреагували на крики про допомогу від чоловіка.
"Поліція! Поліція!", — кричав громадянин.
Інщі скандали з ТЦК в Одесі
Нагадаємо, сьогоднішній ранок у місті розпочався з рейдів ТЦК у громадському транспорті та скандалів. Так, людей у формі взагалі не пустили до одного з трамваїв, а у другому жінки криками вимагали залишити транспорт.
Також ми писали, що в Одесі вкотре проходили перевірки ТЦК у громадському транспорті. Чоловік призовного віку відмовився виходити з військовими з маршрутки, адже їхав на роботу.
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