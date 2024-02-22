Поліцейські просто стяли, поки працівники ТЦК "пакували" цивільного — скандал в Одесі

Працівники ТЦК з повісткою. Фото ілюстративне :Синиця Олександр / УНІАН

Вдень в Одесі стався черговий скандальний випадок з працівниками ТЦК. Чоловіки у формі силоміць запхали цивільного в своє авто.

Про це Новини.LIVE дізналися від користувачів соцмереж.

Деталі інциденту

На відео видно, як військовослужбовець силою заштовхав цивільного в автівку. Поряд стояли працівники правоохоронних огранів, проте вони ніяк не зреагували на крики про допомогу від чоловіка.

"Поліція! Поліція!", — кричав громадянин.

Інщі скандали з ТЦК в Одесі

Нагадаємо, сьогоднішній ранок у місті розпочався з рейдів ТЦК у громадському транспорті та скандалів. Так, людей у формі взагалі не пустили до одного з трамваїв, а у другому жінки криками вимагали залишити транспорт.

Також ми писали, що в Одесі вкотре проходили перевірки ТЦК у громадському транспорті. Чоловік призовного віку відмовився виходити з військовими з маршрутки, адже їхав на роботу.