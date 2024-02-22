Полицейские просто стяли, пока работники ТЦК "упаковывали" гражданского — скандал в Одессе
Днем в Одессе произошел очередной скандальный случай с работниками ТЦК . Мужчины в форме силой запихали гражданского в свой автомобиль.
Об этом Новости.LIVE узнали от пользователей соцсетей.
Детали инцидента
На видео видно, как военнослужащий силой затолкал гражданского в машину. Рядом стояли работники правоохранительных огран, однако они никак не среагировали на крики о помощи от мужчины.
"Полиция! Полиция! ", — кричал гражданин.
Другие скандалы с ТЦК в Одессе
Напомним, сегодняшнее утро в городе началось с рейдов ТЦК в общественном транспорте и скандалов. Да, людей в форме вообще не пустили в один из трамваев, а во втором женщины криками требовали покинуть транспорт.
Также мы писали, что в Одессе еще раз проходили проверки ТЦК в общественном транспорте. Мужчина призывного возраста отказался выходить с военными из маршрутки, ведь ехал на работу.
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