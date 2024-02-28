Скандал с ТЦК в общественном транспорте становится одесской традицией

Военный предоставил документ. Фото: скриншот

В Одессе утро началось с рейдов ТЦК в общественном транспорте. Мужчины в военной форме вошли в троллейбус и потребовали от гражданского предоставить военный билет.

Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соц.сетей.

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Подробности скандала

В троллейбус №8 вошли мужчины в военной форме, которые назвали себя работниками ТЦК и потребовали от гражданского одессита предоставить им документы. Мужчина попросил посмотреть на их официальные разрешения. Кроме военных билетов, военные ничего не показали и начали громко кричать на военнообязанного. Пассажиры троллейбуса встали на сторону мужчины и стали его защищать.

"А вы не хамите ему. У вас вообще частное предприятие, вы не имеете права" , — кричала одна из пассажирок.

В конце концов один из военных предоставил документ, в котором указано, что он имеет право осуществлять проверку документов, однако документ службы ТЦК он так и не показал. Муж не ушел с военными и те покинули транспорт.

Скандалы с ТЦК в Одессе

Напомним, вчера утром ставка очередной конфликт гражданских с работниками ТЦК. В сеть попали два видео, на одном из них женщина отбивала мужчину от военных своей сумкой. А во втором спор перерос до внедрения слезоточивого газа.

Также мы писали, что в Одессе военнослужащий на глазах у стражей порядка силой затолкал гражданского в авто. Мужчина звал на помощь, кричал полицейских, однако те не реагировали.