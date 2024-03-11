Залили газом и загрузили в авто — в сети появилось видео столкновения с участием военных в Одессе

Человек в военной форме применяет газовый баллончик. Фото: скриншот

В Одессе произошла очередная ссора между мужчинами призывного возраста и военными. В ходе инцидента военные пытались разбить мобильный телефон одного из мужчин и залили лицо второго из газового баллончика.

Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.

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Детали скандала

На видео видно, что между мужчинами в военной форме и двумя гражданскими произошло столкновение. По рабочей одежде одного из военнообязанных можно сказать, что это работник строительной компании Hi-Raise Constructions.



Военные толкали гражданских, а когда один из товарищей решил достать мобильный телефон, мужчины в форме ударили его по рукам, пытаясь выбить технику из рук. Позже один из двух гражданских мужчин скрылся из кадра, а работника строительной компании насильно загрузили в автомобиль.

Скандалы с работниками ТЦК и СП в Одесской области

Напомним, что в Одессе работники территориального центра комплектования отключили свет военнообязанному, чтобы поймать его. Когда мужчина вышел проверить щиток, военные набросились на него и вывели из подъезда.

Также мы писали, что в одном из населенных пунктов Одесской области местные женщины начали кричать на работников ТЦК. Они были возмущены тем, что военные устраивают рейды и забирают мужчин на фронт.