Скандал між будівельниками та представниками ТЦК в Одесі - чоловік погодився піти в ЗСУ

Чоловік, який мав інцидент з ТЦК. Фото: скриншот

В Одесі стався черговий неприємний інцидент між чоловіками призовного віку та військовими. Зокрема, йдеться про те, що представники ТЦК намагалися розбити мобільний телефон цивільного, залили обличчя іншого чоловіка — будівельника сльозогінним газом та заштовхали у автобус. Тепер потерпілий дав пояснення з цього приводу. Чоловік заявив, що претензій до військових не має і готовий іти на службу в ЗСУ.

Відповідне відео опубліковане у соцмережах місцевих ЗМІ.

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"Я — Яковлєв Євген Петрович. 11.03.2024 року був учасником інциденту на Ільфа та Петрова конфліктної ситуації з військовослужбовцями ТЦК Київського району, який був спровокований невідомою особою, яка вела відеозйомку. У мене до військовослужбовців Київського ТЦК претензій не має. Увесь конфлікт вичерпано", — каже на кадрах будівельник.

Далі він додав, що відеозйомка, яка була розповсюджена у ЗМІ, до нього та його дружини відношення не має.

"Я не заперечую служити військовослужбовцем у ЗСУ", — підсумував чоловік.

Де саме та за яких умов було записане це відео — не уточнюється.

Нагадаємо, що в Одесі працівники територіального центру комплектування відключили світло військовозобов'язаному, аби спіймати його. Коли чоловік вийшов перевірити щиток, військові накинулись на нього та вивели з під'їзду.

Також ми писали, в одному з населених пунктів Одеської області місцеві жінки почали кричати на працівників ТЦК. Вони були обурені тим, що військові влаштовують рейди та забирають чоловіків на фронт.