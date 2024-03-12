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В Одесі будівельник погодився вступити в ЗСУ після розповсюдження відео сутичок з працівниками ТЦК

12 березня 2024 00:56
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Скандал між будівельниками та представниками ТЦК в Одесі - чоловік погодився піти в ЗСУ
Чоловік, який мав інцидент з ТЦК. Фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

В Одесі стався черговий неприємний інцидент між чоловіками призовного віку та військовими. Зокрема, йдеться про те, що представники ТЦК намагалися розбити мобільний телефон цивільного, залили обличчя іншого чоловіка — будівельника сльозогінним газом та заштовхали у автобус. Тепер потерпілий дав пояснення з цього приводу. Чоловік заявив, що претензій до військових не має і готовий іти на службу в ЗСУ.

Відповідне відео опубліковане у соцмережах місцевих ЗМІ.

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"Я — Яковлєв Євген Петрович. 11.03.2024 року був учасником інциденту на Ільфа та Петрова конфліктної ситуації з військовослужбовцями ТЦК Київського району, який був спровокований невідомою особою, яка вела відеозйомку. У мене до військовослужбовців Київського ТЦК претензій не має. Увесь конфлікт вичерпано", — каже на кадрах будівельник.

Далі він додав, що відеозйомка, яка була розповсюджена у ЗМІ, до нього та його дружини відношення не має.

"Я не заперечую служити військовослужбовцем у ЗСУ", — підсумував чоловік.

Де саме та за яких умов було записане це відео — не уточнюється.

Нагадаємо, що в Одесі працівники територіального центру комплектування відключили світло військовозобов'язаному, аби спіймати його. Коли чоловік вийшов перевірити щиток, військові накинулись на нього та вивели з під'їзду.  

Також ми писали, в одному з населених пунктів Одеської області місцеві жінки почали кричати на працівників ТЦК. Вони були обурені тим, що військові влаштовують рейди та забирають чоловіків на фронт.

Одеса
скандал
військовий призов
мобілізація
ТЦК та СП