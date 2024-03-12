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В Одессе строитель согласился вступить в ВСУ после распространения видео стычек с работниками ТЦК

12 марта 2024 00:56
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Скандал между строителями и представителями ТЦК в Одессе – мужчина согласился пойти в ВСУ
Мужчина, имевший инцидент с ТЦК. Фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

В Одессе произошел очередной неприятный инцидент между мужчинами призывного возраста и военными. В частности, речь идет о том, что представители ТЦК пытались разбить мобильный гражданский телефон, залили лицо другого мужчины — строителя слезоточивым газом и затолкали в автобус. Теперь потерпевший дал объяснение на этот счет. Мужчина заявил, что претензий к военным нет и готов идти на службу в ВСУ.

Соответствующее видео опубликовано в соцсетях местных СМИ.

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"Я — Яковлев Евгений Петрович. 11.03.2024 года был участником инцидента на Ильфа и Петрова конфликтной ситуации с военнослужащими ТЦК Киевского района, который был спровоцирован неизвестным лицом, ведущим видеосъемку. У меня к военнослужащим Киевского ТЦК претензий нет", — говорит на кадрах строитель.

Далее он добавил, что видеосъемка, распространенная в СМИ, к нему и его жене отношения не имеет.

"Я не возражаю служить военнослужащим в ВСУ", — подытожил мужчина.

Где именно и при каких условиях записано это видео — не уточняется.

Напомним, что в Одессе работники территориального центра комплектования отключили свет военнообязанному, чтобы поймать его. Когда мужчина вышел проверить щиток, военные набросились на него и вывели из подъезда.

Также мы писали, что в одном из населенных пунктов Одесской области местные женщины начали кричать на работников ТЦК. Они были возмущены тем, что военные устраивают рейды и забирают мужчин на фронт.

Одесса
скандал
военный призыв
мобилизация
ТЦК и СП

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