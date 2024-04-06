Черговий скандал в Одесі — чоловік не захотів вийти з маршрутки на вимогу працівників ТЦК

Люди в маршрутці. Фото: скриншот

Ранок суботи в Одесі знову почався з рейдів ТЦК у громадському транспорті. В одній із маршруток люди у військовій формі просили чоловіка призовного віку вийти з ними для уточнення даних та він відмовився, аргументуючи тим, що він багатодітний батько.

Про це Новини.LIVE дізналися від користувачів соцмереж.

Читайте також:

Деталі інциденту

По відео з діалогу зрозуміло, що, ймовірно представник ТЦК, просить чоловіка вийти з ними для уточнення даних. Натомість він відповідає, що має трьох дітей та ще одному сплачує аліменти.

"У мене троє дітей, куди ви мене хочете забрати. Хто їх буде годувати?" — каже учасник скандалу.

Натомість людина у військовій формі каже, що багатодітних в армію не беруть, але уточнити дані обов’язково потрібно. Після цього громадянин зазначив, що воювати йому не дозволяє віра. Відзначимо, що деякі пасажири транспорту намагалися умовити чоловіка призовного віку вийти з представниками ТЦК, а інші навпаки просили не чіпати його. Чим закінчився скандал наразі невідомо.

Законність рейдів ТЦК

Нагадаємо, за словами одеського правозахисника, у кожному випадку рейдів ТЦК слід залучати правоохоронні органи, а саме державне бюро розслідувань. Правник підкреслює, що затримання та позбавлення волі без рішення суду порушує конституційні права громадян і не може бути виправданим. Крім того, він наголошує на тому, що ідентифікація представників ТЦК у таких ситуаціях може бути надзвичайно складною, що порушує ще більше питань щодо законності їхніх дій.

Рейди ТЦК в Одесі й області

Нагадаємо, в одному з трамваїв двоє працівників ТЦК просили цивільного надати їм документи, а потім прохання перейшло у крик і лайку.

Також ми повідомляли, що в Одесі сталася бійка між чоловіками призовного віку та представниками військових. Під час інциденту люди у військовій формі намагалися забрати мобільний телефон в учасника сварки, а також облили обличчя іншого чоловіка з газового балончика. Проте потерпілий пізніше, відзнявши відео, заявив, що не має претензій до військових і навіть висловив бажання служити у Збройних силах України.