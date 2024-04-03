Відмовився надати документи та майже не отримав по обличчю — скандали з ТЦК в Одесі

Скандал в одеському транспорті. Фото: скриншот з відео

Ранок в Одесі традиційно розпочався зі скандалів з військовими у громадському транспорті. Так, в одному з трамваїв двоє працівників ТЦК просили цивільного надати їм документи, а потім прохання перейшло у крик і лайку.

Про це повідомляють користувачі соцмереж.



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Деталі конфлікту

В одеському трамваї двоє військових попросили надати документи чоловіка призовного віку. Той відповів, що він вже проходив службу, проте показати довідки відмовився. На це один з працівників ТЦК різко відреагував та запросив цивільного "вийти поспілкуватися", чим обурив інших пасажирів.

"Якщо хочете вийти посваритися — вийдіть та сваріться, давайте ми трамвай відпустимо і поїдемо. Я вас дуже прошу", — сказав один з пасажирів транспорту.

Пасажир все одно не бажав покидати вагон, але військовий продовжував намагатися вивести його з трамваю. Наразі невідомо, чим завершився конфлікт.

Законність рейдів ТЦК

Нагадаємо, за словами одеського правозахисника адвоката Ігоря Шаврова, у кожному випадку рейдів ТЦК слід залучати правоохоронні органи, а саме державне бюро розслідувань. Правник підкреслює, що затримання та позбавлення волі без рішення суду порушує конституційні права громадян і не може бути виправданим. Крім того, він наголошує на тому, що ідентифікація представників територіального центру комплектування у таких ситуаціях може бути надзвичайно складною, що порушує ще більше питань щодо законності їхніх дій.

Інші конфлікти за участі військових в Одесі

Раніше ми писали, що в Одесі знову проходили рейди ТЦК у громадському транспорті. В одній із маршруток люди у військовій формі просили чоловіка призовного віку вийти з ними, він відмовився.

Також ми повідомляли, що в Одесі сталася бійка між чоловіками призовного віку та представниками військових. Під час інциденту люди у військовій формі намагалися забрати мобільний телефон в учасника сварки, а також облили обличчя іншого чоловіка з газового балончика. Проте потерпілий пізніше, відзнявши відео, заявив, що не має претензій до військових і навіть висловив бажання служити у Збройних силах України.