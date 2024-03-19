Рейди ТЦК у маршрутках — в Одесі чоловік поскандалив з людьми у військовій формі

Чоловік у військовій формі просить іншого вийти з маршрутки. Фото: скриншот

Ранок вівторка в Одесі знову почався з рейдів ТЦК у громадському транспорті. В одній із маршруток люди у військовій формі просили чоловіка призовного віку вийти з ними, він відмовився.

Про це Новини.LIVE дізналися від користувачів соцмереж.

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Деталі інциденту

По відео з діалогу зрозуміло, що військові просять чоловіка вийти з ними для уточнення даних, натомість він каже, що у нього є посвідчення людини з інвалідністю і показує пенсійне. Та схоже така відповідь не влаштувала представників ТЦК і вони настоюють на своєму. У відповідь чоловік каже, що він не придатний до служби.

"У мене посвідчення особи з інвалідністю третьої групи. Хіба ви маєте право мене мобілізувати?" — каже учасник скандалу.

Проте людина у військовій формі продовжує намагатися вивести чоловіка з маршрутки. Наразі невідомо, чим закінчився цей інцидент.

Законність рейдів ТЦК

Нагадаємо, за словами одеського правозахисника, у кожному випадку рейдів ТЦК слід залучати правоохоронні органи, а саме державне бюро розслідувань. Правник підкреслює, що затримання та позбавлення волі без рішення суду порушує конституційні права громадян і не може бути виправданим. Крім того, він наголошує на тому, що ідентифікація представників ТЦК у таких ситуаціях може бути надзвичайно складною, що порушує ще більше питань щодо законності їхніх дій.

Рейди ТЦК в Одесі й області

Нагадаємо, в Одесі сталася бійка між чоловіками призовного віку та представниками військових. Під час інциденту люди у військовій формі намагалися забрати мобільний телефон в учасника сварки, а також облили обличчя іншого чоловіка з газового балончика. Проте потерпілий пізніше, відзнявши відео, заявив, що не має претензій до військових і навіть висловив бажання служити у Збройних силах України.

Варто зазначити, що це не перший випадок конфліктів між громадянами та військовими в регіоні. Нещодавно працівники територіального центру комплектування відключили електрику в одному з будинків, щоб затримати військовозобов'язаного. Під час спроби перевірити щиток, військові затримали чоловіка та вивели його з під'їзду.