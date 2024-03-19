Рейды ТЦК в маршрутках — в Одессе мужчина поскандалил с людьми в военной форме

Человек в военной форме просит другого выйти из маршрутки. Фото: скриншот

Утро вторника в Одессе снова началось с рейдов ТЦК в общественном транспорте. В одной из маршруток люди в военной форме просили мужчину призывного возраста выйти с ними, он отказался.

Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.

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Детали инцидента

По видео по диалогу понятно, что военные просят мужа выйти с ними для уточнения данных, он говорит, что у него есть удостоверение человека с инвалидностью и показывает пенсионное. Но, похоже, такой ответ не устроил представителей ТЦК и они настаивают на своем. В ответ мужчина говорит, что он не годится для службы.

"У меня удостоверение личности с инвалидностью третьей группы. Разве вы имеете право меня мобилизовать?" — говорит участник скандала.

Однако человек в военной форме продолжает пытаться вывести мужчину из маршрутки. Пока неизвестно чем закончился данный инцидент.

Законность рейдов ТЦК

Напомним, по словам одесского правозащитника, в любом случае рейдов ТЦК следует привлекать правоохранительные органы, а именно государственное бюро расследований. Юрист подчеркивает, что задержание и лишение свободы без решения суда нарушает конституционные права граждан и не может быть оправданным. Кроме того, он отмечает, что идентификация представителей ТЦК в таких ситуациях может быть чрезвычайно сложной, что поднимает еще больше вопросов о законности их действий.

Рейды ТЦК в Одессе и области

Напомним, в Одессе произошла потасовка между мужчинами призывного возраста и представителями военных. Во время инцидента люди в военной форме пытались забрать мобильный телефон у участника ссоры, а также облили лицо другого мужчины из газового баллончика. Однако потерпевший позже, сняв видео, заявил, что не имеет претензий к военным и даже выразил желание служить в Вооруженных силах Украины.

Следует отметить, что это не первый случай конфликтов между гражданами и военными в регионе. Недавно работники территориального центра комплектования отключили электричество в одном из домов, чтобы задержать военнообязанного. При попытке проверить щиток военные задержали мужчину и вывели его из подъезда.