Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Одеський юрист прокоментував законність рейдів ТЦК arrow

Одеський юрист прокоментував законність рейдів ТЦК

17 березня 2024 19:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Одеський юрист прокоментував законність рейдів ТЦК
Рейди ТЦК в Одесі. Фото: фотоколаж
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Україна уже два роки перебуває у стані повномасштабної війни, і мобілізація останнім часом викликає чимало дискусій серед суспільства. Одеса та область не стали винятком, де представники територіального центру комплектування вручають повістки у громадському транспорті та подекуди навіть у спортзалах.

На скільки законні такі дії ТЦК, журналісти Новини.LIVE спитали в одеського адвоката Ігоря Шаврова

Читайте також:

Законність рейдів ТЦК

За словами правозахисника, у кожному випадку таких дій ТЦК слід залучати правоохоронні органи, а саме державне бюро розслідувань. Ігор Шавров підкреслює, що затримання та позбавлення волі без рішення суду порушує конституційні права громадян і не може бути виправданим. Крім того, він наголошує на тому, що ідентифікація представників ТЦК у таких ситуаціях може бути надзвичайно складною, що порушує ще більше питань щодо законності їхніх дій.

"Чому я повинен бути впевнений, що це є представники ТЦК, а не хтось інший. У нас бувають різні випадки, і яким чином я можу встановити, що це саме представники державного органу, а не, там, будь-яка інша особа. Тобто держава в особі правоохоронних органів забезпечує безпеку громадян і без рішення суду, на мій погляд, не можна затримувати людей і кудись когось доставляти", — наголошує правник. 

Одеський юрист прокоментував законність рейдів ТЦК - фото 1
Одеський юрист Ігор Шавров. Фото: Новини.LIVE

Юридична оцінка рейдів 

Ігор Шавров каже, що затримувати громадян не може ніхто, особливо особи, які не наділені зазначеними повноваженнями відповідно до Конституції й до закону. За його словами, таким чином рейди ТЦК можуть бути розцінені як незаконні, особливо якщо вони проводяться без рішення суду та відсутності повноважень відповідних правоохоронних органів.

"Всі ситуації, пов'язані із застосуванням насильства, на мій погляд, є незаконними. Ніхто не може, окрім правоохоронних органів, займатися затриманнями й позбавленнями волі без рішення суду. Це є конституційна константа, і держава повинна її забезпечити", — наголошує правник. 

Рейди ТЦК в Одесі та області 

Нагадаємо, в Одесі сталася бійка між чоловіками призовного віку та представниками військових. Під час інциденту люди у військовій формі намагалися забрати мобільний телефон в учасника сварки, а також облили обличчя іншого чоловіка з газового балончика. Проте потерпілий пізніше, відзнявши відео, заявив, що не має претензій до військових і навіть висловив бажання служити у Збройних силах України.

Варто зазначити, що це не перший випадок конфліктів між громадянами та військовими в регіоні. Нещодавно працівники територіального центру комплектування відключили електрику в одному з будинків, щоб затримати військовозобов'язаного. Під час спроби перевірити щиток, військові затримали  чоловіка та вивели його з під'їзду.

Одеса
війна
Одеська область
Одеська ОДА
Новини Одеси
мобілізація
ТЦК та СП

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство