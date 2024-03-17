Одеський юрист прокоментував законність рейдів ТЦК

Рейди ТЦК в Одесі. Фото: фотоколаж

Україна уже два роки перебуває у стані повномасштабної війни, і мобілізація останнім часом викликає чимало дискусій серед суспільства. Одеса та область не стали винятком, де представники територіального центру комплектування вручають повістки у громадському транспорті та подекуди навіть у спортзалах.

На скільки законні такі дії ТЦК, журналісти Новини.LIVE спитали в одеського адвоката Ігоря Шаврова.

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Законність рейдів ТЦК

За словами правозахисника, у кожному випадку таких дій ТЦК слід залучати правоохоронні органи, а саме державне бюро розслідувань. Ігор Шавров підкреслює, що затримання та позбавлення волі без рішення суду порушує конституційні права громадян і не може бути виправданим. Крім того, він наголошує на тому, що ідентифікація представників ТЦК у таких ситуаціях може бути надзвичайно складною, що порушує ще більше питань щодо законності їхніх дій.

"Чому я повинен бути впевнений, що це є представники ТЦК, а не хтось інший. У нас бувають різні випадки, і яким чином я можу встановити, що це саме представники державного органу, а не, там, будь-яка інша особа. Тобто держава в особі правоохоронних органів забезпечує безпеку громадян і без рішення суду, на мій погляд, не можна затримувати людей і кудись когось доставляти", — наголошує правник.

Одеський юрист Ігор Шавров. Фото: Новини.LIVE

Юридична оцінка рейдів

Ігор Шавров каже, що затримувати громадян не може ніхто, особливо особи, які не наділені зазначеними повноваженнями відповідно до Конституції й до закону. За його словами, таким чином рейди ТЦК можуть бути розцінені як незаконні, особливо якщо вони проводяться без рішення суду та відсутності повноважень відповідних правоохоронних органів.

"Всі ситуації, пов'язані із застосуванням насильства, на мій погляд, є незаконними. Ніхто не може, окрім правоохоронних органів, займатися затриманнями й позбавленнями волі без рішення суду. Це є конституційна константа, і держава повинна її забезпечити", — наголошує правник.

Рейди ТЦК в Одесі та області

Нагадаємо, в Одесі сталася бійка між чоловіками призовного віку та представниками військових. Під час інциденту люди у військовій формі намагалися забрати мобільний телефон в учасника сварки, а також облили обличчя іншого чоловіка з газового балончика. Проте потерпілий пізніше, відзнявши відео, заявив, що не має претензій до військових і навіть висловив бажання служити у Збройних силах України.

Варто зазначити, що це не перший випадок конфліктів між громадянами та військовими в регіоні. Нещодавно працівники територіального центру комплектування відключили електрику в одному з будинків, щоб затримати військовозобов'язаного. Під час спроби перевірити щиток, військові затримали чоловіка та вивели його з під'їзду.