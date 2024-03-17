Одесский юрист прокомментировал законность рейдов ТЦК

Рейды ТЦК в Одессе. Фото: фотоколлаж

Украина уже два года находится в состоянии полномасштабной войны, и мобилизация в последнее время вызывает немало дискуссий среди общества. Одесса и область не стали исключением, где представители территориального центра комплектования вручают повестки в общественном транспорте и даже в спортзалах.

Насколько законны такие действия ТЦК, журналисты Новини.LIVE спросили у одесского адвоката Игоря Шаврова.

Читайте также:

Законность рейдов ТЦК

По словам правозащитника, в каждом случае таких действий ТЦК следует привлекать правоохранительные органы, а именно государственное бюро расследований. Игорь Шавров подчеркивает, что задержание и лишение свободы без решения суда нарушает конституционные права граждан и не может быть оправдано. Кроме того, он отмечает, что идентификация представителей ТЦК в таких ситуациях может быть чрезвычайно сложной, что поднимает еще больше вопросов о законности их действий.

"Почему я должен быть уверен, что это представители ТЦК, а не кто-то другой. У нас бывают разные случаи, и каким образом я могу установить, что это именно представители государственного органа, а не, там, любое другое лицо. То есть государство в лице правоохранительных органов обеспечивает безопасность граждан, и без решения суда, по моему мнению, нельзя задерживать людей и куда-то кого-то доставлять", — отмечает юрист.

Одесский юрист Игорь Шавров. Фото: Новини.LIVE

Юридическая оценка рейдов

Игорь Шавров говорит, что задерживать граждан не может никто, особенно лица, не наделенные указанными полномочиями в соответствии с Конституцией и законом. По его словам, таким образом рейды ТЦК можно расценить как незаконные, особенно если они проводятся без решения суда и отсутствия полномочий соответствующих правоохранительных органов.

"Все ситуации, связанные с применением насилия, на мой взгляд, незаконны. Никто не может, кроме правоохранительных органов, заниматься задержаниями и лишениями свободы без решения суда. Это конституционная константа, и государство должно ее обеспечить", — отмечает юрист.

Рейды ТЦК в Одессе и области

Напомним, в Одессе произошла потасовка между мужчинами призывного возраста и представителями военных. Во время инцидента люди в военной форме пытались забрать мобильный телефон у участника ссоры, а также облили лицо другого мужчины из газового баллончика. Однако потерпевший позже, сняв видео, заявил, что не имеет претензий к военным и даже выразил желание служить в Вооруженных силах Украины.

Следует отметить, что это не первый случай конфликтов между гражданами и военными в регионе. Недавно работники территориального центра комплектования отключили электричество в одном из домов, чтобы задержать военнообязанного. При попытке проверить щиток военные задержали мужчину и вывели его из подъезда.