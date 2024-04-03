Отказался предоставить документы и чуть не получил по лицу — скандалы с ТЦК в Одессе

Скандал в одесском транспорте. Фото: скриншот с видео

Утро в Одессе традиционно началось со скандалов с военными в общественном транспорте. Так, в одном из трамваев двое работников ТЦК просили гражданского предоставить им документы, а затем просьба перешла в крик и брань.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

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Детали конфликта

В одесском трамвае двое военных попросили предоставить документы мужа призывного возраста. Он ответил, что он уже проходил службу, однако показать справки отказался. На это один из работников ТЦК резко отреагировал и пригласил гражданского "выйти пообщаться", чем возмутил других пассажиров.

"Если хотите выйти поругаться — выйдите и ругайтесь, давайте мы трамвай отпустим и поедем. Я вас очень прошу" , — сказал один из пассажиров транспорта.

Пассажир все равно не желал покидать вагон, но военный продолжал пытаться вывести его из трамвая. Пока неизвестно, чем завершился конфликт.

Законность рейдов ТЦК

Напомним, по словам одесского правозащитника адвоката Игоря Шаврова, в любом случае рейдов ТЦК следует привлекать правоохранительные органы, а именно государственное бюро расследований. Юрист подчеркивает, что задержание и лишение свободы без решения суда нарушает конституционные права граждан и не может быть оправданным. Кроме того, он отмечает, что идентификация представителей территориального центра комплектования в таких ситуациях может быть чрезвычайно сложной, что поднимает еще больше вопросов о законности их действий.

Другие конфликты с участием военных в Одессе

Ранее мы писали, что в Одессе снова проходили рейды ТЦК в общественном транспорте. В одной из маршруток люди в военной форме просили мужчину призывного возраста выйти с ними, он отказался.

Также мы сообщали, что в Одессе произошла потасовка между мужчинами призывного возраста и представителями военных. Во время инцидента люди в военной форме пытались забрать мобильный телефон у участника ссоры, а также облили лицо другого мужчины из газового баллончика. Однако потерпевший позже, сняв видео, заявил, что не имеет претензий к военным и даже выразил желание служить в Вооруженных силах Украины.