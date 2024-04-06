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Очередной скандал в Одессе — мужчина не захотел выйти из маршрутки по требованию работников ТЦК

6 апреля 2024 16:35
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Очередной скандал в Одессе — мужчина не захотел выйти из маршрутки по требованию работников ТЦК
Люди в маршрутке. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Утро субботы в Одессе снова началось с рейдов ТЦК в общественном транспорте. В одной из маршруток люди в военной форме просили мужчину призывного возраста выйти с ними для уточнения данных и отказался, аргументируя тем, что он многодетный отец.

Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.

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Детали инцидента

По диалогу на видео понятно, что, вероятно представитель ТЦК, просит мужчину выйти с ними для уточнения данных. Он отвечает, что у него трое детей и еще одному он платит алименты.

"У меня трое детей, куда вы меня хотите забрать. Кто их будет кормить?" — говорит участник скандала.

В то же время человек в военной форме говорит, что многодетных в армию не берут, но уточнить данные обязательно нужно. После этого гражданин отметил, что воевать ему не разрешает вера. Отметим, что некоторые пассажиры транспорта пытались уговорить мужчину призывного возраста выйти с представителями ТЦК, а другие наоборот просили его не трогать. Чем закончился скандал неизвестно.

Законность рейдов ТЦК

Напомним, по словам одесского правозащитника, в любом случае рейдов ТЦК следует привлекать правоохранительные органы, а именно государственное бюро расследований. Юрист подчеркивает, что задержание и лишение свободы без решения суда нарушает конституционные права граждан и не может быть оправданным. Кроме того, он отмечает, что идентификация представителей ТЦК в таких ситуациях может быть чрезвычайно сложной, что поднимает еще больше вопросов о законности их действий.

Рейды ТЦК в Одессе и области

Напомним, в одном из трамваев двое работников ТЦК просили гражданского предоставить им документы, а затем просьба перешла в крик и брань.

Также мы сообщали, что в Одессе произошла потасовка между мужчинами призывного возраста и представителями военных. Во время инцидента люди в военной форме пытались забрать мобильный телефон у участника ссоры, а также облили лицо другого мужчины из газового баллончика. Однако потерпевший позже, сняв видео, заявил, что не имеет претензий к военным и даже выразил желание служить в Вооруженных силах Украины.

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