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Возвращался пешком семь километров — на Одесчине местные утверждают, что ТЦК забрали подростка

7 апреля 2024 12:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Возвращался пешком семь километров — на Одесчине местные утверждают, что ТЦК забрали подростка
Соцслужбы с потерпевшим подростком. Фото: БИ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одесской области на днях произошел очередной скандал : мужчины в военной форме "упаковали" 14-летнего парня в микроавтобус. Позже они узнали его возраст и отпустили.

Об этом пишет местное издание "Бессарабия Информ" со ссылкой на начальницу отдела социальной защиты населения Суворовского поселкового совета Оксану Терзи.

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Запихали в автобус подростка: детали инцидента

По информации издания, событие произошло в Измаильском районе в селе Приозерное. Там четверо мужчин в зеленой форме, вероятно военной, с автоматами без разговоров "упаковали" подростка в белый автобус неизвестной марки. Далее они повезли его в направлении села Красный Яр, принадлежащего к Килийской территориальной громаде. После того как нападавшие узнали возраст парнишки, они отпустили его на трассе. Оттуда парень шел пешком почти семь километров. Пока официальных комментариев по поводу инцидента нет.

Рейды ТЦК в Одессе и области

Напомним, утро субботы в Одессе снова началось с рейдов ТЦК в общественном транспорте. В одной из маршруток люди в военной форме просили мужчину призывного возраста выйти с ними для уточнения данных и отказался, аргументируя тем, что он многодетный отец.

Также мы сообщали, что в Одессе произошла потасовка между мужчинами призывного возраста и представителями военных. Во время инцидента люди в военной форме пытались забрать мобильный телефон у участника ссоры, а также облили лицо другого мужчины из газового баллончика. Однако потерпевший позже, сняв видео, заявил, что не имеет претензий к военным и даже выразил желание служить в Вооруженных силах Украины.

Законность рейдов ТЦК

Напомним, по словам одесского правозащитника, в любом случае рейдов ТЦК следует привлекать правоохранительные органы, а именно государственное бюро расследований. Юрист подчеркивает, что задержание и лишение свободы без решения суда нарушает конституционные права граждан и не может быть оправданным. Кроме того, он отмечает, что идентификация представителей ТЦК в таких ситуациях может быть чрезвычайно сложной, что поднимает еще больше вопросов о законности их действий.

Одесса
скандал
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Новости Одессы
мобилизация
ТЦК и СП

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