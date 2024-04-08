Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі стався черговий конфлікт за участю ТЦК — подробиці arrow

В Одесі стався черговий конфлікт за участю ТЦК — подробиці

8 квітня 2024 15:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одесі стався черговий конфлікт за участю ТЦК — подробиці
Працівники ТЦК влаштовують рейди в Одесі. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одесі не припиняються масові рейди співробітників територіальних центрів комплектування. Сьогодні на зупинці транспорту знов стояли декілька військових, а коли один із пасажирів вирішив це зняти, виник конфлікт. 

Про це повідомляють користувачі соцмереж.
 

Читайте також:

Деталі конфлікту

На зупинці транспорту Марсельська в Одесі стояло декілька працівників ТЦК, які знову почали перевіряти громадський транспорт. Так, один із пасажирів вирішив зафільмувати це на відео, на що одразу відреагував військовий.

"Хочете знімати — знімайте, проте кудись виставляти відео заборонено законодавством. Я на вас напишу заяву", — сказав військовий. 

Автор відео та інші пасажири вже почали обурюватись, що працівники ТЦК затримують транспорт. 

"Хочете пересідати на іншу маршрутку — пересідайте на наступну всі. А якщо хочете — допоможіть людині вийти. Мені байдуже", — сказав чоловік у формі, вказуючи на автора відео. 

Попри невдоволення громадян, чоловіка вирішили просто "дістати" із маршрутки та змусили припинити відеознімання.

Законність рейдів ТЦК

Нагадаємо, за словами одеського правозахисника Ігоря Шаврова, у кожному випадку рейдів ТЦК слід залучати правоохоронні органи, а саме державне бюро розслідувань. Правник підкреслює, що затримання та позбавлення волі без рішення суду порушує конституційні права громадян і не може бути виправданим. Крім того, він наголошує на тому, що ідентифікація представників ТЦК у таких ситуаціях може бути надзвичайно складною, що порушує ще більше питань щодо законності їхніх дій.

Рейди ТЦК на Одещині

Раніше ми писали, що на Одещині днями стався черговий скандал: чоловіки у військовій формі "запакували" 14-річного хлопця у мікроавтобус. Пізніше вони дізналися про його вік та відпустили.

Також ми повідомляли, що ранок суботи, 6 квітня, в Одесі знову почався з рейдів ТЦК у громадському транспорті. В одній із маршруток люди у військовій формі просили чоловіка призовного віку вийти з ними для уточнення даних, та він відмовився, аргументуючи тим, що він багатодітний батько.

Додамо, що в Одесі сталася бійка між чоловіками призовного віку та представниками військових. Під час інциденту люди у військовій формі намагалися забрати мобільний телефон в учасника сварки, а також облили обличчя іншого чоловіка з газового балончика. Проте потерпілий пізніше, відзнявши відео, заявив, що не має претензій до військових і навіть висловив бажання служити у Збройних силах України.

Одеса
скандал
Одеська область
військовий призов
військові
Новини Одеси
мобілізація
повістки
ТЦК та СП

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

27 березня 2024

20:51 Чи можна ігнорувати повістку, яку залишили в дверях — відповідь юриста

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку