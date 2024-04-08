В Одесі стався черговий конфлікт за участю ТЦК — подробиці

Працівники ТЦК влаштовують рейди в Одесі. Фото: скриншот

В Одесі не припиняються масові рейди співробітників територіальних центрів комплектування. Сьогодні на зупинці транспорту знов стояли декілька військових, а коли один із пасажирів вирішив це зняти, виник конфлікт.

Про це повідомляють користувачі соцмереж.



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Деталі конфлікту

На зупинці транспорту Марсельська в Одесі стояло декілька працівників ТЦК, які знову почали перевіряти громадський транспорт. Так, один із пасажирів вирішив зафільмувати це на відео, на що одразу відреагував військовий.

"Хочете знімати — знімайте, проте кудись виставляти відео заборонено законодавством. Я на вас напишу заяву", — сказав військовий.

Автор відео та інші пасажири вже почали обурюватись, що працівники ТЦК затримують транспорт.

"Хочете пересідати на іншу маршрутку — пересідайте на наступну всі. А якщо хочете — допоможіть людині вийти. Мені байдуже", — сказав чоловік у формі, вказуючи на автора відео.

Попри невдоволення громадян, чоловіка вирішили просто "дістати" із маршрутки та змусили припинити відеознімання.

Законність рейдів ТЦК

Нагадаємо, за словами одеського правозахисника Ігоря Шаврова, у кожному випадку рейдів ТЦК слід залучати правоохоронні органи, а саме державне бюро розслідувань. Правник підкреслює, що затримання та позбавлення волі без рішення суду порушує конституційні права громадян і не може бути виправданим. Крім того, він наголошує на тому, що ідентифікація представників ТЦК у таких ситуаціях може бути надзвичайно складною, що порушує ще більше питань щодо законності їхніх дій.

Рейди ТЦК на Одещині

Раніше ми писали, що на Одещині днями стався черговий скандал: чоловіки у військовій формі "запакували" 14-річного хлопця у мікроавтобус. Пізніше вони дізналися про його вік та відпустили.

Також ми повідомляли, що ранок суботи, 6 квітня, в Одесі знову почався з рейдів ТЦК у громадському транспорті. В одній із маршруток люди у військовій формі просили чоловіка призовного віку вийти з ними для уточнення даних, та він відмовився, аргументуючи тим, що він багатодітний батько.

Додамо, що в Одесі сталася бійка між чоловіками призовного віку та представниками військових. Під час інциденту люди у військовій формі намагалися забрати мобільний телефон в учасника сварки, а також облили обличчя іншого чоловіка з газового балончика. Проте потерпілий пізніше, відзнявши відео, заявив, що не має претензій до військових і навіть висловив бажання служити у Збройних силах України.