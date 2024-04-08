Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одессе произошел очередной конфликт с участием ТЦК — подробности arrow

В Одессе произошел очередной конфликт с участием ТЦК — подробности

8 апреля 2024 15:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одессе произошел очередной конфликт с участием ТЦК — подробности
Работники ТЦК устраивают рейды в Одессе. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одессе не прекращаются массовые рейды сотрудников территориальных центров комплектования. Сегодня на остановке транспорта снова стояли несколько военных, а когда один из пассажиров решил это снять — возник конфликт.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Читайте также:

Детали конфликта

На остановке транспорта Марсельская в Одессе стояли несколько работников ТЦК, которые снова начали проверять общественный транспорт. Так, один из пассажиров решил снять это на видео, на что сразу отреагировал военный.

"Хотите снимать — снимайте, однако куда-то выставлять видео запрещено законодательством. Я на вас напишу заявление", — сказал военный.

Автор видео и другие пассажиры уже начали возмущаться тем, что работники ТЦК задерживают транспорт.

"Хотите пересаживаться на другую маршрутку — пересаживайтесь на следующую все. А если хотите — помогите человеку выйти. Мне безразлично", — сказал мужчина в форме, указывая на автора видео.

Несмотря на недовольство граждан, мужчину решили просто "достать" из маршрутки и заставили прекратить видеосъемку.

Законность рейдов ТЦК

Напомним, по словам одесского правозащитника Игоря Шаврова, в любом случае рейдов ТЦК следует привлекать правоохранительные органы, а именно государственное бюро расследований. Юрист подчеркивает, что задержание и лишение свободы без решения суда нарушает конституционные права граждан и не может быть оправданным. Кроме того, он отмечает, что идентификация представителей ТЦК в таких ситуациях может быть чрезвычайно сложной, что поднимает еще больше вопросов о законности их действий.

Рейды ТЦК в Одесской области

Ранее мы писали, что в Одесской области на днях произошел очередной скандал: мужчины в военной форме "упаковали" 14-летнего парня в микроавтобус. Позже они узнали его возраст и отпустили.

Также мы сообщали, что утро субботы, 6 апреля, в Одессе снова началось с рейдов ТЦК в общественном транспорте. В одной из маршруток люди в военной форме просили мужчину призывного возраста выйти с ними для уточнения данных, но он отказался, аргументируя тем, что он многодетный отец.

Добавим, что в Одессе произошла потасовка между мужчинами призывного возраста и представителями военных. Во время инцидента люди в военной форме пытались забрать мобильный телефон у участника ссоры, а также облили лицо другого мужчины из газового баллончика. Однако потерпевший позже, сняв видео, заявил, что не имеет претензий к военным и даже выразил желание служить в Вооруженных силах Украины.

Одесса
скандал
Одесская область
военный призыв
военные
Новости Одессы
мобилизация
повестки
ТЦК и СП

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

27 марта 2024

20:51 Можно ли игнорировать оставшуюся в дверях повестку — ответ юриста

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку