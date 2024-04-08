В Одессе произошел очередной конфликт с участием ТЦК — подробности

Работники ТЦК устраивают рейды в Одессе. Фото: скриншот

В Одессе не прекращаются массовые рейды сотрудников территориальных центров комплектования. Сегодня на остановке транспорта снова стояли несколько военных, а когда один из пассажиров решил это снять — возник конфликт.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

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Детали конфликта

На остановке транспорта Марсельская в Одессе стояли несколько работников ТЦК, которые снова начали проверять общественный транспорт. Так, один из пассажиров решил снять это на видео, на что сразу отреагировал военный.

"Хотите снимать — снимайте, однако куда-то выставлять видео запрещено законодательством. Я на вас напишу заявление", — сказал военный.

Автор видео и другие пассажиры уже начали возмущаться тем, что работники ТЦК задерживают транспорт.

"Хотите пересаживаться на другую маршрутку — пересаживайтесь на следующую все. А если хотите — помогите человеку выйти. Мне безразлично", — сказал мужчина в форме, указывая на автора видео.

Несмотря на недовольство граждан, мужчину решили просто "достать" из маршрутки и заставили прекратить видеосъемку.

Законность рейдов ТЦК

Напомним, по словам одесского правозащитника Игоря Шаврова, в любом случае рейдов ТЦК следует привлекать правоохранительные органы, а именно государственное бюро расследований. Юрист подчеркивает, что задержание и лишение свободы без решения суда нарушает конституционные права граждан и не может быть оправданным. Кроме того, он отмечает, что идентификация представителей ТЦК в таких ситуациях может быть чрезвычайно сложной, что поднимает еще больше вопросов о законности их действий.

Рейды ТЦК в Одесской области

Ранее мы писали, что в Одесской области на днях произошел очередной скандал: мужчины в военной форме "упаковали" 14-летнего парня в микроавтобус. Позже они узнали его возраст и отпустили.

Также мы сообщали, что утро субботы, 6 апреля, в Одессе снова началось с рейдов ТЦК в общественном транспорте. В одной из маршруток люди в военной форме просили мужчину призывного возраста выйти с ними для уточнения данных, но он отказался, аргументируя тем, что он многодетный отец.

Добавим, что в Одессе произошла потасовка между мужчинами призывного возраста и представителями военных. Во время инцидента люди в военной форме пытались забрать мобильный телефон у участника ссоры, а также облили лицо другого мужчины из газового баллончика. Однако потерпевший позже, сняв видео, заявил, что не имеет претензий к военным и даже выразил желание служить в Вооруженных силах Украины.