Двое на одного — в Одессе произошел очередной скандал с военнослужащими

Мужчину силой затолкали в микроавтобус в Одессе. Фото: скриншот с видео

В Одессе ставка очередной случай принудительной мобилизации, но неуспешный для военнослужащих. Двое мужчин в форме силой погрузили гражданского в бусик, однако последний очень долго сопротивлялся военным и в конце концов был отпущен.

Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.

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Что на видео

Двое мужчин в военной форме пытались насильно запихнуть гражданского мужчину в бус. Понаблюдать за скандалом сразу собралась толпа. В это время мужчина кричал о помощи и протягивал руку, чтобы другие помогли ему выбраться из буса.

"Помогите! Помогите, пожалуйста! У меня ребенок дома!" — кричал гражданский.

Однако военные не отпускали свою "жертву" и сдерживали мужчину за тело и ноги. В конце концов, гражданскому удалось выбраться из "объятий" военнослужащих.

Закон о мобилизации

Мы сообщали, что Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации, вызвавший значительный резонанс в обществе. Поэтому у всех граждан, состоящих на военном учете, будет 60 дней для того, чтобы уточнить свои данные в ТЦК. Иначе мужчинам грозят большие штрафы.

В частности, новый закон о мобилизации содержит множество поправок и изменений для военнообязанных. В течение двух недель принцип его работы станет более ясен после внедрения Кабмином норм по бронированию и отсрочке. О том, что в себе скрывает этот закон, журналисты Новини.LIVE узнали у одесского юриста Алексея Шалару.

Скандалы с ТЦК в Одессе

Мы раньше писали, что в одном из спальных районов Одессы люди в военной форме остановили автомобиль. За рулем оказался сотрудник одного из охранных агентств, а пассажир полицейский. Несмотря на предоставленные документы, водителя пытались вытащить из машины.

Добавим, в Одессе не утихают скандалы с ТЦК в общественном транспорте. На прошлой неделе во время очередного рейда военных гражданского пытались вывести силой из троллейбуса после того, как он предоставил все документы проверяющим.