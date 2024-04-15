Вимагали вийти з авто та пересісти в автобус, аби поїхати до ТЦК — подробиці скандалу

Військові зупинили автомобіль в Одесі. Фото: Скриншот з відео

Увечері в одному із спальних районів Одеси люди у військовій формі зупинили автомобіль. За кермом опинився співробітник одного з охоронних агентств, а пасажир — поліцейський. Незважаючи на надані документи, водія намагалися витягнути з машини.

Про це Новини.LIVE дізнались від користувачів соцмереж.



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Подробиці інциденту

Представник охоронної фірми разом із поліцейським проводили нібито патрулювання вулиць у спальному районі, при цьому перебували вони у машині, яка за документами належала родичам водія. Чоловіків попросили надати документи, зокрема, які підтверджують відстрочку від мобілізації.

Ось тільки такої у працівника охоронної фірми не виявилося, він надав довідку про свою непридатність. Проте вона не влаштувала представників ТЦК.

"Ви не можете нести патрулювання під час воєнного стану як непридатний. Рік проходження медогляду — 2023, а через рік ваш медогляд не в силі", — зазначив військовий.

Після чого водія почали просити вийти із машини. Однак він не поспішав це робити і намагався додзвонитися до свого керівництва.



"Добре, я зараз дочекаюся відповідального і поїдемо. Я не можу, я чергую", — відповів чоловік.

Однак така відповідь людей у військовій формі не влаштувала, і вони перейшли на крик із попередженням, що витягнуть силою. А водія звинуватили у тому, що він — ухилянт. Чим саме закінчилася ця суперечка між представником охоронного агентства та людей у військовій формі не відомо.

Інші скандали з ТЦК в Одесі

Нагадаємо, що в Одесі не вщухають скандали з ТЦК у громадському транспорті. Минулого тижня під час чергового рейду військових цивільного намагались вивести силою з тролейбусу після того, як він надав усі документи перевіряючим.



Також ми повідомляли, що в Одесі на зупинці транспорту знов стояли декілька військових, а коли один із пасажирів вирішив це зняти, виник конфлікт. Попри невдоволення громадян, чоловіка вирішили просто "дістати" із маршрутки та змусили припинити відеознімання.

Раніше ми писали, що на Одещині минулого тижня стався черговий скандал: чоловіки у військовій формі "запакували" 14-річного хлопця у мікроавтобус. Пізніше вони дізналися про його вік та відпустили.