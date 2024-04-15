Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Вимагали вийти з авто та пересісти в автобус, аби поїхати до ТЦК — подробиці скандалу arrow

Вимагали вийти з авто та пересісти в автобус, аби поїхати до ТЦК — подробиці скандалу

15 квітня 2024 12:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Вимагали вийти з авто та пересісти в автобус, аби поїхати до ТЦК — подробиці скандалу
Військові зупинили автомобіль в Одесі. Фото: Скриншот з відео
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Увечері в одному із спальних районів Одеси люди у військовій формі зупинили автомобіль. За кермом опинився співробітник одного з охоронних агентств, а пасажир — поліцейський. Незважаючи на надані документи, водія намагалися витягнути з машини.

Про це Новини.LIVE дізнались від користувачів соцмереж.
 

Читайте також:

Подробиці інциденту

Представник охоронної фірми разом із поліцейським проводили нібито патрулювання вулиць у спальному районі, при цьому перебували вони у машині, яка за документами належала родичам водія. Чоловіків попросили надати документи, зокрема, які підтверджують відстрочку від мобілізації. 

Ось тільки такої у працівника охоронної фірми не виявилося, він надав довідку про свою непридатність. Проте вона не влаштувала представників ТЦК.

"Ви не можете нести патрулювання під час воєнного стану як непридатний. Рік проходження медогляду — 2023, а через рік ваш медогляд не в силі", — зазначив військовий.

Після чого водія почали просити вийти із машини. Однак він не поспішав це робити і намагався додзвонитися до свого керівництва.

"Добре, я зараз дочекаюся відповідального і поїдемо. Я не можу, я чергую", — відповів чоловік.

Однак така відповідь людей у військовій формі не влаштувала, і вони перейшли на крик із попередженням, що витягнуть силою. А водія звинуватили у тому, що він — ухилянт. Чим саме закінчилася ця суперечка між представником охоронного агентства та людей у військовій формі не відомо.

Інші скандали з ТЦК в Одесі

Нагадаємо, що в Одесі не вщухають скандали з ТЦК у громадському транспорті. Минулого тижня під час чергового рейду військових цивільного намагались вивести силою з тролейбусу після того, як він надав усі документи перевіряючим.

Також ми повідомляли, що в Одесі на зупинці транспорту знов стояли декілька військових, а коли один із пасажирів вирішив це зняти, виник конфлікт. Попри невдоволення громадян, чоловіка вирішили просто "дістати" із маршрутки та змусили припинити відеознімання.

Раніше ми писали, що на Одещині минулого тижня стався черговий скандал: чоловіки у військовій формі "запакували" 14-річного хлопця у мікроавтобус. Пізніше вони дізналися про його вік та відпустили.

Одеса
скандал
Одеська область
військовий призов
Новини Одеси
мобілізація
ТЦК та СП

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

4 квітня 2024

08:48 Циганков піде з Жирони наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб

7 квітня 2024

08:22 Офіційні фан-клуби Євробачення обирають своїх фаворитів — скільки балів в України

3 квітня 2024
Новина з відео

07:30 Коли садити картоплю у квітні 2024 — найсприятливіші дати за місячним календарем