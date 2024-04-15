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Требовали выйти из авто и пересесть в автобус, чтобы поехать в ТЦК — подробности скандала

15 апреля 2024 12:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Требовали выйти из авто и пересесть в автобус, чтобы поехать в ТЦК — подробности скандала
Военные остановили автомобиль в Одессе. Фото: Скриншот с видео
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Вечером в одном из спальных районов Одессы люди в военной форме остановили автомобиль. За рулем оказался сотрудник одного из охранных агентств, а пассажир — полицейский. Несмотря на предоставленные документы, водителя пытались вытащить из машины.

Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.

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Подробности инцидента

Представитель охранной фирмы вместе с полицейским проводили якобы патрулирование улиц в спальном районе, при этом находились они в машине, которая по документам принадлежала родственникам водителя. Мужчин попросили предоставить документы, в частности, подтверждающие отсрочку от мобилизации.

Вот только такой у работника охранной фирмы не оказалось, он предоставил справку о своей негодности. Однако она не устроила представителей ТЦК.

"Вы не можете нести патрулирование во время военного положения как непригодный. Год прохождения медосмотра — 2023, а через год ваш медосмотр не в силе" , — отметил военный.

После чего водителя стали просить выйти из машины. Однако он не торопился это делать и пытался дозвониться своему руководству.

"Хорошо, я сейчас дождусь ответственного и уедем. Я не могу, я дежурю", — ответил мужчина.

Однако такой ответ людей в военной форме не устроил, и они перешли на крик с вытянутым силой предупреждением. А водителя обвинили в том, что он уклоняющийся. Чем именно закончился спор между представителем охранного агентства и людей в военной форме не известно.

Другие скандалы с ТЦК в Одессе

Напомним, что в Одессе не утихают скандалы с ТЦК в общественном транспорте. На прошлой неделе во время очередного военного рейда гражданского пытались вывести силой из троллейбуса после того, как он предоставил все документы проверяющим.

Также мы сообщали, что в Одессе на остановке транспорта снова стояли несколько военных, а когда один из пассажиров решил это снять, возник конфликт. Несмотря на недовольство граждан, мужчину решили просто "достать" из маршрутки и заставили прекратить видеосъемку .

Ранее мы писали, что в Одесской области на прошлой неделе произошел очередной скандал: мужчины в военной форме "упаковали" 14-летнего парня в микроавтобус. Позже они узнали о его возрасте и отпустили.

Одесса
скандал
Одесская область
военный призыв
Новости Одессы
мобилизация
ТЦК и СП

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