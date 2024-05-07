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Ледь не забив ногами — на Одещині сталася бійка за участі військового

7 травня 2024 13:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Ледь не забив ногами — на Одещині сталася бійка за участі військового
На Одещині стався конфлікт між військовим та цивільним. Ілюстративне фото: ravenarmsandaccessories
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

На Одещині не вщухають конфлікти та бійки цивільних із військовослужбовцями. Так, на одному з відео, що шириться у мережі, військовий б'є лежачого чоловіка ногами посеред вулиці.

Про це Новини.LIVE дізнались від користувачів соцмереж. 
 

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Що на відео

За даними ЗМІ, інцидент стався в Болграді, що в Одеській області. Між чоловіком у формі та цивільним містянином призовного віку стався конфлікт. В результаті бійки цивільний опинився на землі та вже не міг піднятися — в той час військовий бив його ногами по голові та тілу. Чим закінчився конфлікт та який стан постраждалого наразі невідомо. 

Інші конфлікти з ТЦК на Одещині

Ми писали раніше, в Одесі ставця черговий випадок примусової мобілізації, але неуспішний для військовослужбовців. Двоє чоловіків у формі силою погрузили цивільного у "бусік", проте останній дуже довго чинив опір військовим та зрештою його відпустили.  У ТЦК також заявили, що опубліковане відео в Telegram-каналах показує тільки ту частину подій, яка вигідна російській пропаганді, і не відображає повної картини та причин конфлікту.

Також ми повідомляли, що в одному із спальних районів Одеси люди у військовій формі зупинили автомобіль. За кермом опинився співробітник одного з охоронних агентств, а пасажир — поліцейський. Незважаючи на надані документи, водія намагалися витягнути з машини.

Додамо, в Одесі не вщухають скандали з ТЦК у громадському транспорті. Минулого тижня під час чергового рейду військових цивільного намагались вивести силою з тролейбуса після того, як він надав усі документи перевіряючим.

Одеса
Одеська область
військовий призов
Новини Одеси
мобілізація
ТЦК та СП
військовозобов'язані
військовослужбовці

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