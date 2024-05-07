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Едва не забил ногами — в Одесской области произошла драка с участием военного

7 мая 2024 13:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Едва не забил ногами — в Одесской области произошла драка с участием военного
В Одесской области произошел конфликт между военным и гражданским. Иллюстративное фото: ravenarmsandaccessories
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одесской области не утихают конфликты и драки гражданских с военнослужащими. Так, на одном из распространяющегося в сети видео военный бьет лежащего мужчину ногами посреди улицы.

Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.

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Что на видео

По данным СМИ, инцидент произошел в Болграде в Одесской области. Между мужчиной в форме и гражданским горожанином призывного возраста произошел конфликт. В результате драки гражданский оказался на земле и уже не мог подняться — в то время военный бил его ногами по голове и телу. Чем закончился конфликт и какое состояние пострадавшего пока неизвестно.

Другие конфликты с ТЦК в Одесской области

Мы писали ранее, в Одессе ставца – очередной случай принудительной мобилизации, но неуспешный для военнослужащих. Двое мужчин в форме силой погрузили гражданского в "бусик", однако последний очень долго сопротивлялся военным и в конце концов был отпущен. В ТЦК также заявили, что опубликованное видео в Telegram-каналах показывает только ту часть событий, которая выгодна российской пропаганде, и не отражает полную картину и причины конфликта.

Также мы сообщали, что в одном из спальных районов Одессы люди в военной форме остановили автомобиль. За рулем оказался сотрудник одного из охранных агентств, а пассажир полицейский. Несмотря на предоставленные документы, водителя пытались вытащить из машины.

Добавим, в Одессе не утихают скандалы с ТЦК в общественном транспорте. На прошлой неделе во время очередного военного рейда гражданского пытались вывести силой с троллейбуса после того, как он предоставил все документы проверяющим.

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