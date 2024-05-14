Скандал с избиением одесситки — в ТЦК и СП начата служебная проверка

В Одесском ТЦК и СП начали служебную проверку по поводу инцидента с одесситкой. Фото: kkto14jrelx2

В Одесском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки начали служебную проверку по поводу скандала, случившегося с одесситкой. 19-летняя Антонина Томакова заявила, что сотрудник ТЦК применил физическую силу и оставил на ее теле кучу кровоподтеков и ранений.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского областного ТЦК и СП.

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Реакция Одесского ТЦК и СП

В ведомстве отметили, что в служебной проверке также задействованы представители правоохранительных органов. Если вину представителей ТЦК докажут, то их привлекут к ответственности согласно действующему законодательству.

"Руководство Одесского Областного ТЦК и СП осуждает любые проявления насилия и сотрудничает с правоохранительными органами по установлению реальных обстоятельств" , — говорится в сообщении.

Подробности инцидента

По словам 19-летней Антонины, она с друзьями пришли в полицию написать лишнюю на таксиста, который залил их лица из перечного баллончика. В это время подошел мужчина в военной форме, назвавшийся сотрудником ТЦК. После того, как заявление было написано, военные не захотели отпускать молодых людей и сказали, что они совершили мелкое хулиганство.

В конце концов, двух парней отпустили, а 19-летнего молодого человека решили перевезти в другое место. Девушка встала на его защиту и принялась снимать машину, к которой повели ее товарища. На это мужчина, ранее представившийся как ТЦК, избил ее костылем.

Другие скандалы с ТЦК в Одесской области

Ранее мы сообщали, что в Одесской области не утихают конфликты и драки гражданских с военнослужащими. Так, на одном из распространяющегося в сети видео военный бьет лежащего мужчину ногами посреди улицы.

В Одессе произошел очередной случай принудительной мобилизации , но неуспешный для военнослужащих. Двое мужчин в форме силой погрузили гражданского в "бусик", однако последний очень долго сопротивлялся военным и в конце концов был отпущен. В ТЦК также заявили, что опубликованное видео в Telegram-каналах показывает только ту часть событий, которая выгодна российской пропаганде, и не отражает полную картину и причины конфликта.