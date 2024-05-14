Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Скандал с избиением одесситки — в ТЦК и СП начата служебная проверка arrow

Скандал с избиением одесситки — в ТЦК и СП начата служебная проверка

14 мая 2024 11:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Скандал с избиением одесситки — в ТЦК и СП начата служебная проверка
В Одесском ТЦК и СП начали служебную проверку по поводу инцидента с одесситкой. Фото: kkto14jrelx2
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одесском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки начали служебную проверку по поводу скандала, случившегося с одесситкой. 19-летняя Антонина Томакова заявила, что сотрудник ТЦК применил физическую силу и оставил на ее теле кучу кровоподтеков и ранений.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского областного ТЦК и СП.

Читайте также:

Реакция Одесского ТЦК и СП

В ведомстве отметили, что в служебной проверке также задействованы представители правоохранительных органов. Если вину представителей ТЦК докажут, то их привлекут к ответственности согласно действующему законодательству.

"Руководство Одесского Областного ТЦК и СП осуждает любые проявления насилия и сотрудничает с правоохранительными органами по установлению реальных обстоятельств" , — говорится в сообщении.

Подробности инцидента

По словам 19-летней Антонины, она с друзьями пришли в полицию написать лишнюю на таксиста, который залил их лица из перечного баллончика. В это время подошел мужчина в военной форме, назвавшийся сотрудником ТЦК. После того, как заявление было написано, военные не захотели отпускать молодых людей и сказали, что они совершили мелкое хулиганство.

В конце концов, двух парней отпустили, а 19-летнего молодого человека решили перевезти в другое место. Девушка встала на его защиту и принялась снимать машину, к которой повели ее товарища. На это мужчина, ранее представившийся как ТЦК, избил ее костылем.

Другие скандалы с ТЦК в Одесской области

Ранее мы сообщали, что в Одесской области не утихают конфликты и драки гражданских с военнослужащими. Так, на одном из распространяющегося в сети видео военный бьет лежащего мужчину ногами посреди улицы.

В Одессе произошел очередной случай принудительной мобилизации , но неуспешный для военнослужащих. Двое мужчин в форме силой погрузили гражданского в "бусик", однако последний очень долго сопротивлялся военным и в конце концов был отпущен. В ТЦК также заявили, что опубликованное видео в Telegram-каналах показывает только ту часть событий, которая выгодна российской пропаганде, и не отражает полную картину и причины конфликта.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

8 мая 2024

00:53 Поляки отказываются поддерживать Украину на Евровидении — в чем причина