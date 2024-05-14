Избиение девушки сотрудником ТЦК в Одессе — подробности

Полицейские в Одессе начали следствие. Иллюстративное фото: Нацполиция

Полиция одесской области начала расследование инцидента с избиением 19-летней Антонины мужчиной в военной форме. Однако версия следствия отличается от того, на чем настаивает сама девушка.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Версия следствия

В полицию обратился водитель такси, на которого напали на улице и приснули газовым баллончиком в лицо. Обидчиков — 19-летнюю Антонину и трех ее друзей, задержали и отвезли в райотдел. В ходе следствия установили, водитель отказался везти компанию, потому что все были нетрезвые.

Как сообщают в ведомстве, в участке девушка бросалась в сторону полицейских, разбила окно на КПП и вообще не реагировала на предупреждение правоохранителей. Однако после того как на товарищей составили админпротоколы, их всех отпустили.

Затем в сети начало распространяться сообщение самой 19-летней Антонины. В нем говорилось, что на улице Греческой ночью девушку избили работники ТЦК и СП.

"По информации от органов здоровья, ей была нанесена закрытая черепно-мозговая травма и ушиб грудной клетки. Сама потерпевшая с заявлением в правоохранительные органы не обращалась, на телефонные звонки дознавателя не отвечает и дома не появляется", — говорится в сообщении полиции.

Какое наказание для фигурантов

Относительно 19-летней одесситки, на нее было составлено несколько протоколов по ст. 173 (мелкое хулиганство) и ст. 185 КУоАП (неподчинение законному распоряжению или требованию полицейского), а также протокол об админзадержании. Кроме того, в отношении одного молодого человека составили протокол по ч. 3 ст. 178 КУоАП (распитие алкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде). За эти правонарушения молодому человеку грозит штраф до 120 гривен, а девушке — административный арест до 15 суток. В рамках производства, начатого по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (нанесение легких телесных повреждений), ведутся следственные действия.

Напомним, что в Одесском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки начали служебную проверку по поводу скандала, случившегося с одесситкой. 19-летняя Антонина Томакова заявила, что сотрудник ТЦК применил физическую силу и оставил на ее теле кучу кровоподтеков и ран.