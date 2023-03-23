Побиття молодої пари в центрі Одеси: правоохоронці встановили нападників

Правопорушники — 15-річний юнак та четверо дівчат віком від 14 до 20 років

За хуліганські дії в центрі Одеси поліцейські повідомили про підозру п’ятьом містянам, серед яких троє неповнолітніх. Все сталось 11 березня, коли зі словесної перепалки, розпочалась бійка.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Що відомо про сутичку

На відео видно, як молоді люди накинулися на перехожих й побили їх в провулку Віцеадмірала Жукова, що неподалік Дерибасівської.

Унаслідок сутички хлопець опинився в лікарні, дівчина постраждала не менше й поскаржилася, що в неї розбите обличчя.

Яке покарання чекає на хуліганів

Зловмисникам повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України. Йдеться про грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю (хуліганство), вчинене групою осіб. Такий злочин карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до чотирьох років.

Нагадаємо, поліція Києва повідомила про нову загрозу, яка охоплює українську молодь. Нещодавно на столичному Печерську біля одного з ТРЦ було помічено скупчення підлітків, які планували вчинити бійку.