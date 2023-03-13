В центрі Одеси група молодиків побила хлопця та дівчину

Молоді люди накинулися на перехожих й побили

Сутичка сталася в провулку Віцеадмірала Жукова. В результаті хлопець опинився в лікарні, у дівчини розбите обличчя.

Про це повідомляють очевидці у телеграм-каналах міста.

На відео видно, як молоді люди накинулися на перехожих й побили в провулку Віцеадмірала Жукова, що неподалік Дерибасівської.

Унаслідок сутички хлопець опинився в лікарні, дівчина постраждала не менше й поскаржилася, що в неї розбите обличчя, адже її побили щонайменше шість дівчат. По допомогу медиків, судячи з усього, постраждала не зверталася.

Нагадаємо, в одному із сіл Кілійського району під час побутового конфлікту двоє пенсіонерів побилися вилами. Після бійки обом знадобилася медична допомога. Дві бригади екстреної допомоги були направлені на місце події, адже заявник повідомив про двох постраждалих у тяжкому стані.

Прибувши за вказаною адресою, медики виявили літніх чоловіка та жінку з колотими ранами брюшної порожнини, ока та плеча. Обом була надана перша медична допомога на місці, після чого їх госпіталізували до Кілійської лікарні.

Крім того, під час несення служби на одному з блокпостів Одеської області гвардійці помітили громадянку, яка намагалась стрибнути з моста. Її вдалось врятувати.