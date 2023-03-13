В центре Одессы группа молодых людей избила парня и девушку

Молодые люди набросились на прохожих и избили

Схватка произошла в переулке Вице-адмирала Жукова. В результате парень оказался в больнице, у девушки разбито лицо.

Об этом сообщают очевидцы в телеграмм-каналах города.

На видео видно, как молодые люди набросились на прохожих и избили в переулке Вице-адмирала Жукова, близ Дерибасовской.

В результате столкновения парень оказался в больнице, девушка пострадала не меньше и пожаловалась, что у нее разбито лицо, ведь ее избили по меньшей мере шесть девушек. За помощью медиков, судя по всему, пострадавшая не обращалась.

Напомним, в одном из сел Килийского района во время бытового конфликта двое пенсионеров подрались вилами. После потасовки обоим понадобилась медицинская помощь. Две бригады экстренной помощи были направлены на место происшествия, ведь заявитель сообщил о двух пострадавших в тяжелом состоянии.

Прибыв по указанному адресу, медики обнаружили пожилых мужчину и женщину с колотыми ранами брюшной полости, глаза и плеча. Обоим была оказана первая медицинская помощь на месте, после чего их госпитализировали в Килийскую больницу.

Кроме того, во время несения службы на одном из блокпостов Одесской области гвардейцы заметили гражданку, пытавшуюся прыгнуть с моста. Ее удалось спасти.