Избиение молодой пары в центре Одессы: правоохранители установили нападающих
За хулиганские действия в центре Одессы полицейские сообщили о подозрении пяти горожанам, среди которых трое несовершеннолетних. Все произошло 11 марта, когда из словесной перепалки началась драка.
Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.
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Что известно о драке
На видео видно, как молодые люди набросились на прохожих и избили их в переулке Вице адмирала Жукова, близ Дерибасовской.
В результате столкновения парень оказался в больнице, девушка пострадала не меньше и пожаловалась, что у нее разбито лицо.
Какое наказание ждет хулиганов
Злоумышленникам сообщили фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающегося особой дерзостью (хулиганство), совершенное группой лиц. Такое преступление карается ограничением свободы сроком до пяти лет или лишением свободы сроком до четырех лет.
Напомним, полиция Киева сообщила о новой угрозе, охватывающей украинскую молодежь. Недавно на столичном Печерске возле одного из ТРЦ было замечено скопление подростков, планировавших драку.