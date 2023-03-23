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Избиение молодой пары в центре Одессы: правоохранители установили нападающих

23 марта 2023 12:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Правонарушители — 15-летний юноша и четыре девушки в возрасте от 14 до 20 лет
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

За хулиганские действия в центре Одессы полицейские сообщили о подозрении пяти горожанам, среди которых трое несовершеннолетних. Все произошло 11 марта, когда из словесной перепалки началась драка.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

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Что известно о драке

На видео видно, как молодые люди набросились на прохожих и избили их в переулке Вице адмирала Жукова, близ Дерибасовской.

В результате столкновения парень оказался в больнице, девушка пострадала не меньше и пожаловалась, что у нее разбито лицо.

Какое наказание ждет хулиганов

Злоумышленникам сообщили фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающегося особой дерзостью (хулиганство), совершенное группой лиц. Такое преступление карается ограничением свободы сроком до пяти лет или лишением свободы сроком до четырех лет.

Напомним, полиция Киева сообщила о новой угрозе, охватывающей украинскую молодежь. Недавно на столичном Печерске возле одного из ТРЦ было замечено скопление подростков, планировавших драку.

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