Избиение молодой пары в центре Одессы: правоохранители установили нападающих

Правонарушители — 15-летний юноша и четыре девушки в возрасте от 14 до 20 лет

За хулиганские действия в центре Одессы полицейские сообщили о подозрении пяти горожанам, среди которых трое несовершеннолетних. Все произошло 11 марта, когда из словесной перепалки началась драка.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

Что известно о драке

На видео видно, как молодые люди набросились на прохожих и избили их в переулке Вице адмирала Жукова, близ Дерибасовской.

В результате столкновения парень оказался в больнице, девушка пострадала не меньше и пожаловалась, что у нее разбито лицо.

Какое наказание ждет хулиганов

Злоумышленникам сообщили фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающегося особой дерзостью (хулиганство), совершенное группой лиц. Такое преступление карается ограничением свободы сроком до пяти лет или лишением свободы сроком до четырех лет.

Напомним, полиция Киева сообщила о новой угрозе, охватывающей украинскую молодежь. Недавно на столичном Печерске возле одного из ТРЦ было замечено скопление подростков, планировавших драку.