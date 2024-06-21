Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Поблизу Одещини зафіксували смертельних комарів — як себе застерегти arrow

Поблизу Одещини зафіксували смертельних комарів — як себе застерегти

21 червня 2024 18:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Смертельний вид комарів близько Одещини: що відомо
Азіатський тигровий комар. Фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

У Молдові зафіксували поширення особливо небезпечного виду комарів. Йдеться про азіатського тигрового комара, який може передавати людині смертельні вірусні захворювання.

Про це пише молдавське Нацагентство загального здоров'я (ANSP).

Читайте також:

Яка небезпека 

Укус азіатського тигрового комара  (лат. Aedes albopictus) більш болючий, ніж у звичайного. Після його укусу виникає легке подразнення на шкірі, а іноді й сильне запалення. 

Азіатський тигровий комар на людині
Aedes albopictus близько. Фото: Freepik

Окрім цього, такі комари можуть передавати людині особливо серйозні вірусні захворювання: лихоманку Денге, жовту лихоманку, лихоманку Зіка, вірус Західного Ніла та кінний енцефаліт.

Причини розповсюдження

Зміна клімату на Землі спричинила поширення цього виду комарів в Європі, який раніше зустрічався в тропічних і субтропічних районах Південно-Східної Азії. Насьогодні його вже вже виявили в Румунії, Болгарії, Італії та багатьох інших країнах Європи. Цей вид комара передусім поширюється через транскордонне переміщення товарів та багажу.

Заходи безпеки

Для застереження себе від укусів комарів дотримуйтесь правил:

  • Використовуйте репеленти. Застосовуйте засоби з високим вмістом DEET або інші репеленти, які ефективно відлякують комарів.
  • Використовуйте довгі рукави та штани, особливо під час активності комарів (ранок і вечір).
  • Встановлюйте москітні сітки на вікнах та дверях, щоб уникнути потрапляння комарів в приміщення.
  • Уникайте стоячої води, де комарі можуть відкладати яйця.
  • Якщо ви відчуваєте симптоми, що можуть вказувати на вірусні захворювання, зверніться до медичного закладу для консультації та діагностики.

Нагадаємо, що в Одесі зросла захворюваність на кишкові інфекції. До лікарень потрапляють все більше дорослих та дітей зі скаргами на біль у животі та нудоту.

Одеса
Молдова
смерть
здоров'я
хвороба
Європа
комарі
Одеська область
комахи
Новини Одеси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

9 червня 2024

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту