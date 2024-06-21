Смертельний вид комарів близько Одещини: що відомо

Поблизу Одещини зафіксували смертельних комарів — як себе застерегти
У Молдові зафіксували поширення особливо небезпечного виду комарів. Йдеться про азіатського тигрового комара, який може передавати людині смертельні вірусні захворювання.
Про це пише молдавське Нацагентство загального здоров'я (ANSP).
Яка небезпека
Укус азіатського тигрового комара (лат. Aedes albopictus) більш болючий, ніж у звичайного. Після його укусу виникає легке подразнення на шкірі, а іноді й сильне запалення.
Окрім цього, такі комари можуть передавати людині особливо серйозні вірусні захворювання: лихоманку Денге, жовту лихоманку, лихоманку Зіка, вірус Західного Ніла та кінний енцефаліт.
Причини розповсюдження
Зміна клімату на Землі спричинила поширення цього виду комарів в Європі, який раніше зустрічався в тропічних і субтропічних районах Південно-Східної Азії. Насьогодні його вже вже виявили в Румунії, Болгарії, Італії та багатьох інших країнах Європи. Цей вид комара передусім поширюється через транскордонне переміщення товарів та багажу.
Заходи безпеки
Для застереження себе від укусів комарів дотримуйтесь правил:
- Використовуйте репеленти. Застосовуйте засоби з високим вмістом DEET або інші репеленти, які ефективно відлякують комарів.
- Використовуйте довгі рукави та штани, особливо під час активності комарів (ранок і вечір).
- Встановлюйте москітні сітки на вікнах та дверях, щоб уникнути потрапляння комарів в приміщення.
- Уникайте стоячої води, де комарі можуть відкладати яйця.
- Якщо ви відчуваєте симптоми, що можуть вказувати на вірусні захворювання, зверніться до медичного закладу для консультації та діагностики.
Нагадаємо, що в Одесі зросла захворюваність на кишкові інфекції. До лікарень потрапляють все більше дорослих та дітей зі скаргами на біль у животі та нудоту.
Читайте Новини.LIVE!