Смертельний вид комарів близько Одещини: що відомо

Азіатський тигровий комар. Фото: Freepik

У Молдові зафіксували поширення особливо небезпечного виду комарів. Йдеться про азіатського тигрового комара, який може передавати людині смертельні вірусні захворювання.

Про це пише молдавське Нацагентство загального здоров'я (ANSP).

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Яка небезпека

Укус азіатського тигрового комара (лат. Aedes albopictus) більш болючий, ніж у звичайного. Після його укусу виникає легке подразнення на шкірі, а іноді й сильне запалення.

Aedes albopictus близько. Фото: Freepik

Окрім цього, такі комари можуть передавати людині особливо серйозні вірусні захворювання: лихоманку Денге, жовту лихоманку, лихоманку Зіка, вірус Західного Ніла та кінний енцефаліт.

Причини розповсюдження

Зміна клімату на Землі спричинила поширення цього виду комарів в Європі, який раніше зустрічався в тропічних і субтропічних районах Південно-Східної Азії. Насьогодні його вже вже виявили в Румунії, Болгарії, Італії та багатьох інших країнах Європи. Цей вид комара передусім поширюється через транскордонне переміщення товарів та багажу.

Заходи безпеки

Для застереження себе від укусів комарів дотримуйтесь правил:

Використовуйте репеленти. Застосовуйте засоби з високим вмістом DEET або інші репеленти, які ефективно відлякують комарів.

Використовуйте довгі рукави та штани, особливо під час активності комарів (ранок і вечір).

Встановлюйте москітні сітки на вікнах та дверях, щоб уникнути потрапляння комарів в приміщення.

Уникайте стоячої води, де комарі можуть відкладати яйця.

Якщо ви відчуваєте симптоми, що можуть вказувати на вірусні захворювання, зверніться до медичного закладу для консультації та діагностики.

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