Смертельный вид комаров около Одесской области: что известно

Азиатский тигровый комар. Фото: Freepik

В Молдове зафиксировали распространение особо опасного вида комаров. Речь идет об азиатском тигровом комаре, который может передавать человеку смертельные вирусные заболевания.

Об этом пишет молдавское Нацагентство общего здоровья (ANSP).

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Какая опасность

Укус азиатского тигрового комара (лат. Aedes albopictus) более болезненный, чем у обычного. После его укуса возникает легкое раздражение на коже, а иногда и сильное воспаление.

Aedes albopictus близко. Фото: Freepik

Кроме того, такие комары могут передавать человеку особо серьезные вирусные заболевания: лихорадку Денге, желтую лихорадку, лихорадку Зика, вирус Западного Нила и конный энцефалит.

Причины распространения

Изменение климата на Земле повлекло за собой распространение этого вида комаров в Европе, ранее встречавшегося в тропических и субтропических районах Юго-Восточной Азии. На сегодняшний день его уже обнаружили в Румынии, Болгарии, Италии и многих других странах Европы. Этот вид комара прежде всего распространяется через трансграничное перемещение товаров и багажа.

Меры безопасности

Для предостережения себя от укусов комаров соблюдайте правила:

Используйте репелленты. Используйте средства с высоким содержанием DEET или другие репелленты, эффективно отпугивающие комаров.

Используйте длинные рукава и брюки, особенно во время активности комаров (утро и вечер).

Устанавливайте москитные сетки на окнах и дверях во избежание попадания комаров в помещение.

Избегайте стоячей воды, где комары могут откладывать яйца.

Если вы чувствуете симптомы, которые могут указывать на вирусные заболевания, обратитесь в медицинское учреждение для консультации и диагностики.

Напомним, что в Одессе возросла заболеваемость кишечными инфекциями. В больницы попадают все больше взрослых и детей с жалобами на боль в животе и тошноту.