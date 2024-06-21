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Вблизи Одесчины зафиксировали смертельных комаров — как себя предостеречь

21 июня 2024 18:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Смертельный вид комаров около Одесской области: что известно
Азиатский тигровый комар. Фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Молдове зафиксировали распространение особо опасного вида комаров. Речь идет об азиатском тигровом комаре, который может передавать человеку смертельные вирусные заболевания.

Об этом пишет молдавское Нацагентство общего здоровья (ANSP).

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Какая опасность

Укус азиатского тигрового комара (лат. Aedes albopictus) более болезненный, чем у обычного. После его укуса возникает легкое раздражение на коже, а иногда и сильное воспаление.

Азиатский тигровый комар на человеке
Aedes albopictus близко. Фото: Freepik

Кроме того, такие комары могут передавать человеку особо серьезные вирусные заболевания: лихорадку Денге, желтую лихорадку, лихорадку Зика, вирус Западного Нила и конный энцефалит.

Причины распространения

Изменение климата на Земле повлекло за собой распространение этого вида комаров в Европе, ранее встречавшегося в тропических и субтропических районах Юго-Восточной Азии. На сегодняшний день его уже обнаружили в Румынии, Болгарии, Италии и многих других странах Европы. Этот вид комара прежде всего распространяется через трансграничное перемещение товаров и багажа.

Меры безопасности

Для предостережения себя от укусов комаров соблюдайте правила:

  • Используйте репелленты. Используйте средства с высоким содержанием DEET или другие репелленты, эффективно отпугивающие комаров.
  • Используйте длинные рукава и брюки, особенно во время активности комаров (утро и вечер).
  • Устанавливайте москитные сетки на окнах и дверях во избежание попадания комаров в помещение.
  • Избегайте стоячей воды, где комары могут откладывать яйца.
  • Если вы чувствуете симптомы, которые могут указывать на вирусные заболевания, обратитесь в медицинское учреждение для консультации и диагностики.

Напомним, что в Одессе возросла заболеваемость кишечными инфекциями. В больницы попадают все больше взрослых и детей с жалобами на боль в животе и тошноту.

Одесса
Молдова
смерть
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болезнь
Европа
комары
Одесская область
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