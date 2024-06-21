Смертельный вид комаров около Одесской области: что известно

Вблизи Одесчины зафиксировали смертельных комаров — как себя предостеречь
В Молдове зафиксировали распространение особо опасного вида комаров. Речь идет об азиатском тигровом комаре, который может передавать человеку смертельные вирусные заболевания.
Об этом пишет молдавское Нацагентство общего здоровья (ANSP).
Какая опасность
Укус азиатского тигрового комара (лат. Aedes albopictus) более болезненный, чем у обычного. После его укуса возникает легкое раздражение на коже, а иногда и сильное воспаление.
Кроме того, такие комары могут передавать человеку особо серьезные вирусные заболевания: лихорадку Денге, желтую лихорадку, лихорадку Зика, вирус Западного Нила и конный энцефалит.
Причины распространения
Изменение климата на Земле повлекло за собой распространение этого вида комаров в Европе, ранее встречавшегося в тропических и субтропических районах Юго-Восточной Азии. На сегодняшний день его уже обнаружили в Румынии, Болгарии, Италии и многих других странах Европы. Этот вид комара прежде всего распространяется через трансграничное перемещение товаров и багажа.
Меры безопасности
Для предостережения себя от укусов комаров соблюдайте правила:
- Используйте репелленты. Используйте средства с высоким содержанием DEET или другие репелленты, эффективно отпугивающие комаров.
- Используйте длинные рукава и брюки, особенно во время активности комаров (утро и вечер).
- Устанавливайте москитные сетки на окнах и дверях во избежание попадания комаров в помещение.
- Избегайте стоячей воды, где комары могут откладывать яйца.
- Если вы чувствуете симптомы, которые могут указывать на вирусные заболевания, обратитесь в медицинское учреждение для консультации и диагностики.
Напомним, что в Одессе возросла заболеваемость кишечными инфекциями. В больницы попадают все больше взрослых и детей с жалобами на боль в животе и тошноту.
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