Отруєння та кишкові інфекції: яка епідситуація на Одещині

Дывчинка відчуває біль у животі через отруєння. Фото: Freepik

В Одеській області за останній тиждень зросла захворюваність на гострі кишкові інфекції. Зокрема, дорослі стали частіше надходити до лікарень із скаргами та відповідними симптомами.

Про це повідомляють у пресслужбі Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

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Епідситуація на Одещині

Загалом у порівнянні з минулим тижнем випадків кишкових інфекцій стало на понад 16% більше. Значну частину з хворих склали дорослі, однак діти також нехтують правилам гігієни і хворіють.

"Захворюваність на гострі кишкові інфекції в області, у порівнянні з попереднім тижнем, зросла на 16,7% за рахунок дорослого населення, де ріст на 66%. Серед дитячого населення спостерігалось зниження на 5 випадків", — йдеться у повідомленні.

Медики додали, що все одно основними пацієнтами були діти. Найбільш вразливими є маленькі українці віком до дев'яти років.

Профілактика кишкових інфекцій

Щоб вберегти себе від захворювань кишковими інфекціями, необхідно:

Дотримуватися правил особистої гігієни;

регулярно мити та обдавати окропом дитячий посуд та іграшки;

окремо готувати і зберігати сирі та готові до вживання харчові продукти;

добре прожарювати або проварювати продукти, особливо м'ясо, птицю, яйця і рибу;

використовувати безпечну воду, не пити воду з неперевірених джерел;

не вживати продукти після закінчення терміну придатності;

не купувати харчові продукти у випадкових осіб або в місцях несанкціонованої торгівлі.

Захворюваність на Одещині

Нагадаємо, що у місті Рені до районної лікарні потрапило девʼятеро містян із симптомами харчового отруєння, серед них було восьмеро дітей. Усім була надана необхідна допомога, а поліція почала розслідування.

Ми раніше писали, що в Одеській області стався випадок захворювання на ботулізм. Чоловік отруївся в’яленим лящем, приготованим вдома, та був госпіталізований.

Також ми повідомляли, що в Одеській області 40-річний житель Подільського району разом з двома товаришами вжив м’ясну консерву та копчене сало, які вони виготовили самостійно. Згодом його доставили до лікарні із симптомами ботулізму.