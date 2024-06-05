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Масове отруєння на Одещині — вісім дітей опинились у лікарні

5 червня 2024 12:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Восьмеро дітей отруїлися у кафе на Одещині
Поліція розслідує масове отруєння у кафе на Одещині. Фото: Нацполіція
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

У Рені до районної лікарні потрапило девʼятеро містян із симптомами харчового отруєння, серед них було восьмеро дітей. Наразі усім надана необхідна допомога, триває розслідування. 

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

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Деталі інциденту

Місцеві мешканці міста Рені, що на Одещині, вживали їжу в одному й тому ж кафе міста, після чого їм стало погано. Підозрюють, що саме це і є причиною отруєння. Так, протягом дня до лікарні зі скаргами на отруєння звернулися шестеро дітей віком від 7 до 13 років, а також 38-річна мати з двома дітьми 10 та 12 років. Усім постраждалим була надана необхідна медична допомога, після чого їх відпустили додому на амбулаторне лікування.

Дії поліції

Правоохоронці внесли відомості про інцидент до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками порушення санітарних правил і норм, що призвело до масового отруєння. Зараз проводяться експертизи для встановлення точних причин та обставин події. 

Ми писали раніше, що з настанням сезону свіжих овочей та фруктів в Одеській області зросла захворюваність на гострі кишкові інфекції. Зокрема, діти стали частіше надходити до лікарень із скаргами та відповідними симптомами.

Окрім цього, в Одеській області стався випадок захворювання на ботулізм. Чоловік отруївся в’яленим лящем, приготованим вдома, та був госпіталізований.

розслідування
отруєння
кафе
діти
їжа
поліція
Одеса
Одеська область
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