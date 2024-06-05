Восемь детей отравились в кафе в Одесской области

Массовое отравление в Одесской области — восемь детей оказались в больнице
В Рени в районную больницу попали девять горожан с симптомами пищевого отравления, среди них было восемь детей. В настоящее время всем оказана необходимая помощь, идет расследование.
Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.
Детали инцидента
Местные жители города Рени, что на Одесчине, употребляли еду в одном и том же кафе города, после чего им стало плохо. Подозревают, что именно это и есть причина отравления. Так, в течение дня в больницу с жалобами на отравление обратились шестеро детей от 7 до 13 лет, а также 38-летняя мать с двумя детьми 10 и 12 лет. Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь, после чего они были отпущены домой на амбулаторное лечение.
Действия полиции
Правоохранители внесли сведения об инциденте в Единый реестр досудебных расследований по признакам нарушения санитарных правил и норм, что привело к массовому отравлению. Сейчас проводятся экспертизы по установлению точных причин и обстоятельств происшествия.
Мы писали ранее, что с наступлением сезона свежих овощей и фруктов в Одесской области выросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями. В частности, дети стали чаще поступать в больницы с жалобами и соответствующими симптомами.
Кроме этого, в Одесской области произошел случай заболевания ботулизмом. Мужчина отравился вяленым лещом, приготовленным дома, а затем был госпитализирован.
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