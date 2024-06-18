Отравления и кишечные инфекции: какая эпидситуация в Одесской области

Количество отравлений в Одесской области возросло — причины
В Одесской области за последнюю неделю возросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями. В частности, взрослые стали чаще поступать в больницы с жалобами и соответствующими симптомами.
Об этом сообщают в пресс-службе Одесского областного центра контроля и профилактики болезней.
Эпидситуация в Одесской области
В целом по сравнению с прошлой неделей случаев кишечных инфекций стало более чем на 16% больше. Значительную часть из больных составили взрослые, однако дети также пренебрегают правилами гигиены и болеют.
"Заболеваемость острыми кишечными инфекциями в области, по сравнению с предыдущей неделей, выросла на 16,7% за счет взрослого населения, где рост на 66%. Среди детского населения наблюдалось снижение на 5 случаев" , — говорится в сообщении.
Медики добавили, что все равно основными пациентами были дети. Наиболее уязвимы маленькие украинцы в возрасте до девяти лет.
Профилактика кишечных инфекций
Чтобы уберечь себя от заболеваний кишечными инфекциями, необходимо:
- Соблюдать правила личной гигиены;
- регулярно мыть и обдавать кипятком детскую посуду и игрушки;
- отдельно готовить и хранить сырые и готовые к употреблению пищевые продукты;
- хорошо прокаливать или проваривать продукты, особенно мясо, птицу, яйца и рыбу;
- использовать безопасную воду, не пить воду из непроверенных источников;
- не употреблять продукты по истечении срока годности;
- не покупать продукты питания у случайных лиц или в местах несанкционированной торговли.
Заболеваемость в Одесской области
Напомним, что в городе Рени в районную больницу попали девять горожан с симптомами пищевого отравления, среди них было восемь детей. Всем была оказана необходимая помощь, а полиция начала расследование.
Мы ранее писали, что в Одесской области произошел случай заболевания ботулизмом. Мужчина отравился вяленым лещом, приготовленным дома, а затем был госпитализирован.
Также мы сообщали, что в Одесской области 40-летний житель Подольского района вместе с двумя товарищами принял мясную консерву и копченое сало, которые они изготовили самостоятельно. Впоследствии его доставили в больницу с симптомами ботулизма.
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