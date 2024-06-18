Отравления и кишечные инфекции: какая эпидситуация в Одесской области

Девочка ощущает боль в животе из-за отравления. Фото: Freepik

В Одесской области за последнюю неделю возросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями. В частности, взрослые стали чаще поступать в больницы с жалобами и соответствующими симптомами.

Об этом сообщают в пресс-службе Одесского областного центра контроля и профилактики болезней.

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В целом по сравнению с прошлой неделей случаев кишечных инфекций стало более чем на 16% больше. Значительную часть из больных составили взрослые, однако дети также пренебрегают правилами гигиены и болеют.

"Заболеваемость острыми кишечными инфекциями в области, по сравнению с предыдущей неделей, выросла на 16,7% за счет взрослого населения, где рост на 66%. Среди детского населения наблюдалось снижение на 5 случаев" , — говорится в сообщении.

Медики добавили, что все равно основными пациентами были дети. Наиболее уязвимы маленькие украинцы в возрасте до девяти лет.

Профилактика кишечных инфекций

Чтобы уберечь себя от заболеваний кишечными инфекциями, необходимо:

Соблюдать правила личной гигиены;

регулярно мыть и обдавать кипятком детскую посуду и игрушки;

отдельно готовить и хранить сырые и готовые к употреблению пищевые продукты;

хорошо прокаливать или проваривать продукты, особенно мясо, птицу, яйца и рыбу;

использовать безопасную воду, не пить воду из непроверенных источников;

не употреблять продукты по истечении срока годности;

не покупать продукты питания у случайных лиц или в местах несанкционированной торговли.

Заболеваемость в Одесской области

Напомним, что в городе Рени в районную больницу попали девять горожан с симптомами пищевого отравления, среди них было восемь детей. Всем была оказана необходимая помощь, а полиция начала расследование.

Мы ранее писали, что в Одесской области произошел случай заболевания ботулизмом. Мужчина отравился вяленым лещом, приготовленным дома, а затем был госпитализирован.

Также мы сообщали, что в Одесской области 40-летний житель Подольского района вместе с двумя товарищами принял мясную консерву и копченое сало, которые они изготовили самостоятельно. Впоследствии его доставили в больницу с симптомами ботулизма.