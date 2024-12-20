Що будуть дарувати на новорічні свята в Одесі - скільки готові витрачати

Святкові прикраси на Дерибасівській. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Попри постійні повітряні тривоги та загрозу, Одеса не втрачає свого святкового духу. Містяни, як і завжди — вибирають подарунки, прикрашають домівки та планують, чим здивувати близьких. Навіть у найважчі часи одесити не забувають, що головне — це подарувати радість і тепло рідним. Свята для них — це не лише про традиції, а й про світло, яке кожен може принести в життя тих, кого любить.

У передсвятковій метушні журналісти Новини.LIVE вирішили запитати в одеситів, що вони даруватимуть під ялинку рідним та близьким.

Читайте також:

Подарунки для близьких

Більшість одеситів впевнені: головне — це робити подарунки рідним, адже справжнє щастя криється в простих речах. Немає нічого приємнішого, ніж бачити щиру радість в очах близьких, коли вони з захопленням розпаковують свої презенти, отримуючи частинку турботи і тепла. Саме про це каже Ольга, яка поки що обрала подарунок лише для чоловіка. А от для інших рідних ще шукає найкраще.

"Я планую купувати подарунки. Чоловіку подарую кулон. Про решту презентів ще думаю. Загалом десь розраховую на тисяч 10-15. І, думаю, вкладуся в цю суму", — каже Ольга.

Одеситка Ольга з чоловіком.

Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

А от Ірина не чекала до останнього і заздалегідь придбала подарунки для своїх найрідніших — сина та чоловіка. Однак зізнається, що такі приємності цього року коштували їй чималих витрат.

"Чоловікові я купила масажер для ніг і подушку у ванну, щоб розслабитися міг після роботи. А сину я купила вудочку, килим і велосипед. Загалом десь витратила на двох 15 тисяч, тому сума досить відчутна", — додає Ірина.

Одеситка Ірина. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Водночас одеситка Яна підійшла до вибору подарунків із чітким планом. Для колег у неї є визначений бюджет, з якого вона не виходить. А от для друзів та рідних Яна готова витратити більше, адже вважає, що справжній подарунок має бути таким, щоб залишився в пам’яті надовго.

"Так, буду. Ще не обирала, все дуже індивідуально для кожної людини. Я була на "Куражі" в Києві, кілька цікавинок придбала — свічки і решту. Та й витрати залежать від близькості людей: колегам фіксована ціна на таємного Санту, а для друзів — в районі півтори тисячі", — підкреслює Яна.

Одеситка Яна.

Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Подарунки не на часі

Чимало одеситів вирішили цього року не витрачатися на подарунки. Для багатьох це не на часі через війну, що триває в країні, а також через високі ціни на всі товари, тож люди змушені економити. Євген зізнається, що для нього є ще одна причина — просто немає кому дарувати, тож витрачатися на подарунки він не планує.

"Навіть не знаю, якщо чесно. Ще не думав про це, бо нікому дарувати", — ділиться хлопець.

Одесит Євген. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

У подібній ситуації опинилися й Лідія з чоловіком. Літня пара зізнається, що їхня пенсія покриває лише найнеобхідніше, тому на подарунки просто не залишається коштів. До того ж, усі діти виїхали за кордон.

"Які подарунки? Ми пенсіонери, грошей немає. Діти виїхали, тому навіть дрібнички нікому купити. Ні, нічого не будемо дарувати", — підсумовує Лідія.

Пенсіонерка Лідія з чоловіком. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

У кожного з нас може бути своє ставлення до подарунків на свята, особливо в такі складні часи. Проте коли отримуєш несподіваний презент, мимоволі повертаєшся в дитинство, у ту магічну казку, яка завжди вирувала навколо. І хоча б на коротку мить усі проблеми та негаразди відступають, поступаючись місцем радісним емоціям та теплу.

Нагадаємо, ми запитали в одеситів, коли вони відзначатимуть Різдво.

Також ми повідомляли про те, що можна подарувати всій родині на Різдво 2025.