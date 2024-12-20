Что будут дарить на новогодние праздники в Одессе – сколько готовы тратить

Праздничные украшения на Дерибасовской. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Несмотря на постоянные воздушные тревоги и угрозу, Одесса не теряет своего праздничного духа. Горожане, как всегда, выбирают подарки, украшают дома и планируют, чем удивить близких. Даже в самые трудные времена одесситы не забывают, что главное — это подарить радость и тепло родным. Праздники для них — это не только традиции, но и свет, который каждый может принести в жизнь тех, кого любит.

В предпраздничной суматохе журналисты Новини.LIVE решили спросить одесситов, что они будут дарить под елку родным и близким.

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Подарки для близких

Большинство одесситов уверены: главное — это делать подарки родным, ведь настоящее счастье кроется в простых вещах. Нет ничего приятнее, чем видеть искреннюю радость в глазах близких, когда они с восхищением распаковывают свои презенты, получая частицу заботы и тепла. Именно об этом говорит Ольга, которая пока выбрала подарок только для мужа. А вот для других родных еще ищет лучшее.

"Я планирую покупать подарки. Мужу подарю кулон. Об остальных презентах еще думаю. В общем, где-то рассчитываю на тысяч 10-15. И, думаю, уложусь в эту сумму", — говорит Ольга.

Одесситка Ольга с мужем. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

А вот Ирина не ждала до последнего и заранее приобрела подарки своим родным — сыну и мужу. Однако признается, что такие удовольствия в этом году стоили ей немалых затрат.

"Мужу я купила массажер для ног и подушку в ванную, чтобы расслабиться мог после работы. А сыну я купила удочку, ковер и велосипед. В общем, где-то потратила на двух 15 тысяч, поэтому сумма достаточно ощутимая", — добавляет Ирина.

Одесситка Ирина. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Вместе с тем, одесситка Яна подошла к выбору подарков с четким планом. Для коллег у нее есть определенный бюджет, из которого она не выходит. А вот для друзей и родных Яна готова потратить больше, потому что считает, что настоящий подарок должен быть таким, чтобы остался в памяти надолго.

"Да, буду. Еще не выбирала, все очень индивидуально для каждого человека. Я была на "Кураже" в Киеве, несколько интересов приобрела — свечи и остальные. Да и расходы зависят от близости людей: коллегам фиксированная цена на тайного Санту, а для друзей — в районе полутора тысяч", — подчеркивает Яна.

Одесситка Яна. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Подарки не ко времени

Многие одесситы решили в этом году не тратиться на подарки. Для многих это не ко времени из-за войны, которая продолжается в стране, а также из-за высоких цен на все товары, поэтому люди вынуждены экономить. Евгений признается, что для него есть еще одна причина — просто некому дарить, так что тратиться на подарки он не планирует.

"Даже не знаю, если честно. Еще не думал об этом, потому что некому дарить", — делится парень.

Одессит Евгений. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

В подобной ситуации оказались и Лидия с мужем. Пожилая пара признается, что их пенсия покрывает только необходимое, поэтому на подарки просто не остается средств. К тому ж, все дети уехали за границу.

"Какие подарки? Мы пенсионеры, денег нет. Дети уехали, поэтому даже безделушки некому купить. Нет, ничего не будем дарить", — заключает Лидия.

Пенсионерка Лидия с мужем. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

У каждого из нас может быть свое отношение к подаркам на праздники, особенно в столь сложные времена. Однако когда получаешь неожиданный презент, невольно возвращаешься в детство, в ту магическую сказку, которая всегда бушевала вокруг. И хотя бы на короткое мгновение все проблемы и неурядицы отступают, уступая место радостным эмоциям и теплу.

Напомним, мы спросили у одесситов, когда они будут отмечать Рождество.

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