Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Податки на експорт зерна в Україні — як уряд бореться з ухиленням від плати arrow

Податки на експорт зерна в Україні — як уряд бореться з ухиленням від плати

27 липня 2024 18:40
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Сплати податків за експорт зерна не уникнути: Гетманцев
Збір зерна. Фото: УНІАН
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Україна активно бореться з системою, яка діяла багато років, дозволяючи експортерам зерна ухилятися від сплати податків і не повертати валютний виторг. За словами представників влади, нові заходи та законодавчі зміни вже принесли суттєві результати, а протягом двох місяців питання буде повністю закрите.

Про це журналісти Новини.LIVE поговорили з головою Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим.

Читайте також:

Експорт зерна

За його словами, мовиться не тільки про чорних брокерів, а й про систему, яка діяла в Україні багато років, дозволяючи експортувати зерно без сплати податків. Вона включала експортерів, митників і правоохоронців, а брокери виконували в ній номінальну функцію.

"Місяць тому Верховна Рада ухвалила закон, що встановлює особливу процедуру експорту зернових. Відтепер експорт здійснюватиметься лише за наявності спеціальних талонів, що підтверджують сплату податків. Нова система буде запроваджена протягом двох-трьох місяців, і очікується, що питання ухилення від податків буде повністю вирішене", — сказав Данило Гетманцев.

Він зазначив, що особливо важливим є детінізація зерна та експортних операцій. Завдяки новим заходам, платежі від експорту зерна значно збільшуються. Цього року значна частка експорту вже перевіряється, щоб забезпечити сплату ПДВ по всій ланці.

Данило Гетманцев
Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Реакція та очікування

За словами Данила Гетманцева зараз вже видно результати нових заходів — більше мільярда гривень додаткових платежів від експорту зернових цього року. 

"Зараз ми також бачимо основне підвищення платежів, це десь більше мільярда цього року, від зернових видів експорту, тому я думаю, що цю проблему вона на 90% вирішена і близька вже до того, щоб бути повністю вирішеній", — сказав Данило Гетманцев.

Нагадаємо, в Україні суттєво підвищились ціни на кукурудзу за останній тиждень, злетівши на фоні несприятливих погодних умов і обмеженого імпорту. Підвищення вартості зумовлене також збільшенням витрат на вирощування та обробіток, що відображається на ринку.

Одеса Одеська область Одеська ОДА зерно експорт зерна Новини Одеси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

25 липня 2024

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

24 липня 2024

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом