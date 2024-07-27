Сплати податків за експорт зерна не уникнути: Гетманцев

Збір зерна. Фото: УНІАН

Україна активно бореться з системою, яка діяла багато років, дозволяючи експортерам зерна ухилятися від сплати податків і не повертати валютний виторг. За словами представників влади, нові заходи та законодавчі зміни вже принесли суттєві результати, а протягом двох місяців питання буде повністю закрите.

Про це журналісти Новини.LIVE поговорили з головою Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим.

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Експорт зерна

За його словами, мовиться не тільки про чорних брокерів, а й про систему, яка діяла в Україні багато років, дозволяючи експортувати зерно без сплати податків. Вона включала експортерів, митників і правоохоронців, а брокери виконували в ній номінальну функцію.

"Місяць тому Верховна Рада ухвалила закон, що встановлює особливу процедуру експорту зернових. Відтепер експорт здійснюватиметься лише за наявності спеціальних талонів, що підтверджують сплату податків. Нова система буде запроваджена протягом двох-трьох місяців, і очікується, що питання ухилення від податків буде повністю вирішене", — сказав Данило Гетманцев.

Він зазначив, що особливо важливим є детінізація зерна та експортних операцій. Завдяки новим заходам, платежі від експорту зерна значно збільшуються. Цього року значна частка експорту вже перевіряється, щоб забезпечити сплату ПДВ по всій ланці.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Реакція та очікування

За словами Данила Гетманцева зараз вже видно результати нових заходів — більше мільярда гривень додаткових платежів від експорту зернових цього року.

"Зараз ми також бачимо основне підвищення платежів, це десь більше мільярда цього року, від зернових видів експорту, тому я думаю, що цю проблему вона на 90% вирішена і близька вже до того, щоб бути повністю вирішеній", — сказав Данило Гетманцев.

Нагадаємо, в Україні суттєво підвищились ціни на кукурудзу за останній тиждень, злетівши на фоні несприятливих погодних умов і обмеженого імпорту. Підвищення вартості зумовлене також збільшенням витрат на вирощування та обробіток, що відображається на ринку.