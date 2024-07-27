Уплаты налогов за экспорт зерна не избежать: Гетманцев

Уборка зерна. Фото: УНИАН

Украина активно борется с системой, которая действовала много лет, позволяя экспортерам зерна уклоняться от уплаты налогов и не возвращать валютную выручку. По словам представителей власти, новые меры и законодательные изменения уже принесли существенные результаты, а в течение двух месяцев вопрос будет полностью закрыт.

Об этом журналисты Новини.LIVE поговорили с главой Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым.

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Экспорт зерна

По его словам, говорится не только о черных брокерах, но и о системе, которая действовала в Украине многие годы, позволяя экспортировать зерно без уплаты налогов. Она включала экспортеров, таможенников и стражей порядка, а брокеры выполняли в ней номинальную функцию.

"Месяц назад Верховная Рада приняла закон, устанавливающий особую процедуру экспорта зерновых. Теперь экспорт будет осуществляться только при наличии специальных талонов, подтверждающих уплату налогов. Новая система будет введена в течение двух-трех месяцев, и ожидается, что вопрос уклонения от налогов будет полностью решен", — сказал Даниил Гетманцев.

Он отметил, что особенно важно детенизация зерна и экспортных операций. Благодаря новым мерам, платежи от экспорта зерна значительно увеличиваются. В этом году значительная часть экспорта уже проверяется, чтобы обеспечить уплату НДС по всему звену.

Председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Реакция и ожидание

По словам Даниила Гетманцева, сейчас уже видны результаты новых мероприятий — более миллиарда гривен дополнительных платежей от экспорта зерновых в этом году.

"Сейчас мы также видим основное повышение платежей, это где-то более миллиарда в этом году, от зерновых видов экспорта, поэтому я думаю, что эта проблема она на 90% решена и близка уже к тому, чтобы быть полностью решена", — сказал Даниил Гетманцев.

Напомним, в Украине существенно повысились цены на кукурузу за последнюю неделю, взлетев на фоне неблагоприятных погодных условий и ограниченного импорта. Повышение стоимости обусловлено также увеличением затрат на выращивание и возделывание, отражаемое на рынке.